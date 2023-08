Chiều 14/8, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá một vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn.

Hiện Công an huyện Cư Jút khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (SN 1993, trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM).

Thịnh tại Công an: Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền để cá độ bóng đá, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết và hình ảnh kèm lời kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa...

Sau khi đăng bài viết cùng hình ảnh trên trang Facebook cá nhân đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Thịnh qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt.

Công an xác định, từ năm 2020 đến khi bị bắt vào ngày 1/8/2023, đối tượng Thịnh đã lừa đảo chiểm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có chị Nguyễn Thị Quỳnh N., trú ở huyện Cư Jút.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Trường Thịnh, phía Công an thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Vụ án đang được Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an huyện Cư Jút cũng kêu gọi ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự khẩn trương liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút để được hướng dẫn, giải quyết.