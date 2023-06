Như vậy, tính đến 18h30 ngày 12/6, tổng số đối tượng bị bắt lên 27 tên. Lực lượng chức năng cũng thu một số vũ khí quân dụng, và hiện đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, sáng sớm ngày 11/6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Ảnh: Báo CAND

Theo Bộ Công an, vụ tấn công trên khiến 4 công an xã hy sinh; 2 cán bộ xã, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã bị trọng thương.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo những đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an xã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 cán bộ công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã, người dân tử vong.

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Trong 6 liệt sĩ có 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an: liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá CAND, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá); liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).