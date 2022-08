Bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Ngày 24/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ, xử lý các đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “mua bán trái phép hoá đơn”, “rửa tiền” và “tợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ, từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2017, các nghi phạm Bùi Quang Đạt (SN 1986), Bùi Trí Tuệ (SN 1993) cùng trú tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương; Hồ Quang Toàn (SN 1994, trú tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Hồ Sỹ Phương (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều người trên địa bàn để tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng.

Từ việc làm trên, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ mở rộng vụ án.