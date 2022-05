Bắt thêm 9 người trong vụ 'làm luật' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hôm nay (18/5) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tiếp tục khởi tố thêm 9 nghi phạm về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Các nghi phạm bị khởi tố gồm: Trần Trọng Huy (SN 1991 ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên), Ngô Xuân Hợp và Đỗ Trung Dương (SN 1992 ở âm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên), Hoàng Tuyển (SN 1992, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên), Phùng Minh Tuyến (SN 1991, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội); Nguyễn Minh Hậu (SN 1990, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); Đoàn Văn Thu (SN 1987, ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Ngô Duy Hùng (SN 1986, ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Cả 9 nghi phạm trên cùng bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan chức năng làm việc với các nghi phạm. Ảnh Công an Yên Bái

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người, trong đó có Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là Đội trưởng Đội thu phí tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 3/2022, các ca trưởng thu phí và Đội trưởng thu phí của Công ty Cổ phần và Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam (VECS) đã nhận hối lộ để cho nhiều xe ô tô quá khổ, quá tải đi qua nút giao IC14 vào lưu thông trái phép trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nhị Tiến