Xuân An Nhà báo

Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước, sáng nay (7/6), cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé 2 tuổi tử vong tại trường mầm non.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc - Ảnh: T.T

Nạn nhân là bé L.K.B.A (2 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng). Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6/6, người trông trẻ tại Trường Mầm non Baby Shark (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) đưa bé L.K.B.A cùng các bé khác đến khu vực nhà tắm trong trường để tắm cho các bé.

Tại đây, trẻ chạy qua lại vui đùa và nghịch nước. Sau khoảng 15 phút, người trông trẻ tá hỏa phát hiện bé A. bị ngã chúi đầu vào thùng nước để trong nhà tắm. Ngay lập tức, người này tri hô, đưa trẻ đi cấp cứu, tuy nhiên sau đó A. đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.