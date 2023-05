Trao đổi với VietNamNet, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân cho biết vào hơn 10h ngày 26/5, Phòng nhận thông tin một bé gái 5 tuổi đang theo học tại Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương (thôn 2, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) tử vong.

“Ngay sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ xuống trực tiếp cơ sở để nắm bắt tình hình, phối hợp cùng với địa phương và cơ sở giải quyết sự việc”, vị này nói.

Theo phía Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân, bé gái bị tăng động bẩm sinh ở mức độ nặng.

“Gia đình cũng rất vất vả nên mới đưa con tới cơ sở giáo dục chuyên biệt hỗ trợ. Khi biết sự việc, phía gia đình cũng hiểu tình huống không ai mong muốn, thông cảm với cơ sở và cô giáo”, vị này nói.

Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở tư thục và được UBND xã cấp phép hoạt động. Được biết, cháu bé theo học tại cơ sở này đã được khoảng 1 năm.

““Cơ sở này cũng đầy đủ các giấy phép hoạt động. Chúng tôi cũng cùng các ban ngành của địa phương hỗ trợ, động viên gia đình. Đến chiều qua, chính quyền và gia đình đã lo xong mọi việc cho cháu”.

Thượng tá Phạm Đồng Điện -Trưởng Công an huyện Lý Nhân, cho biết sáng 26/5, đơn vị nhận được thông tin thêm nạn nhân là bé B.N.C (quê ở Quảng Ninh), C. được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân.

“Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, thẩm quyền cấp phép và quản lý thuộc cấp thị trấn”, Thượng tá Phạm Đồng Điện thông tin thêm.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Lý Nhân nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng xác định là thời điểm ăn cơm ở cơ sở mầm non chuyên biệt Ánh Dương, bé C. bị sặc cơm. C. được đưa sang trung tâm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Nạn nhân không tử vong ở trường. Theo kết quả ban đầu, bé bị sặc cơm tại cơ sở mầm non chuyên biệt Ánh Dương. Sau đó, trẻ được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Chúng tôi đang phối hợp với trung tâm pháp y để có kết luận cụ thể sự việc”, Thượng tá Phạm Đồng Điện cho hay. Sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.