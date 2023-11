Chiều 16/11, một lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, chính quyền phường đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé mất tích sau khi bị trượt chân rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh LK

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu H.P.Q.N. (3 tuổi, trú tổ dân phố Tây Trì Nhơn, phường Phú Thượng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay, cháu N. đi từ nhà ở tổ dân phố Tây Trì Nhơn qua tổ dân phố Nam Thượng (phường Phú Thượng) chơi cùng bạn.

Trong lúc chơi cùng nhau, cháu N. cùng nhóm bạn đi ra khu vực bờ sông Phổ Lợi, thời điểm này nước lũ đang dâng cao. Tại đây, cháu N. không may bị trượt chân rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã nhảy xuống sông để cứu cháu bé nhưng do gặp dòng nước lũ dâng cao, chảy xiết nên cháu N. nhanh chóng bị chìm và mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu N. trong nhiều giờ nhưng chưa thấy.

Đến trưa 16/11, nhiều nhà dân ở trung tâm TP Huế vẫn còn ngập sâu trong lũ

Về diễn biến mưa lũ, báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mưa lũ những ngày qua đã khiến có 16.345 nhà dân bị ngập, 3 người chết và mất tích.

Theo thống kê, từ ngày 13 - 15/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra mưa to và rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-900mm, có nơi cao hơn như Xuân Lộc, Phú Lộc 1.111mm; Thượng Quảng, Nam Đông 1.028mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 1.006mm.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh vào chiều và tối 15/11, hiện đang xuống chậm. Trong đó mực nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 (4,1 m), đến 4h sáng nay còn 3,41m.

Đường Hồ Chí Minh qua xã Hương Nguyên (huyện A Lưới) bị sạt lở, giao thông ách tắc

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đến trưa nay, nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn bị ngập sâu trong lũ. Một số tuyến đường trung tâm TP Huế nước lũ còn dâng cao từ 0,2 – 0,6m.

Đặc biệt, mưa lớn những ngày qua cũng khiến tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua xã Hương Nguyên (huyện A Lưới) bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện, lực lượng chức năng địa phương tiến hành đặt biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, cấm lưu thông và liên hệ Công an huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) thông báo tình hình để cảnh báo đi lại.