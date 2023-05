1. "SEA Games 32 không chỉ thúc đẩy thể thao mà còn giúp phát triển du lịch Campuchia trong thời kỳ hậu Covid-19", Thong Khon, bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia (NOCC), cho biết.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 được Campuchia chuẩn bị từ rất lâu. Tiến độ được đảm bảo ngay cả khi Covid-19 là vấn đề rất nghiêm trọng trên thế giới.

Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32

"Thể thao: Sống trong Hoà bình", khẩu hiệu của sự kiện, được lan tỏa đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều căng thẳng.

Campuchia chưa bao giờ tổ chức SEA Games trước đây, một phần vì bất ổn trong những năm cuối thế kỷ 20.

Trong lần đầu tiên đăng cai, Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen rất muốn thể hiện sự ổn định của đất nước đối với bạn bè trong khu vực cũng như toàn thế giới.

Cùng với đó, Campuchia nỗ lực hết mình để khơi dậy lòng nhiệt thành của người dân địa phương.

Sau hơn hai tuần tranh tài, tính cả các môn thi đấu trước lễ khai mạc (5/5), Campuchia xếp thứ 4 chung cuộc với 81 HCV. Chỉ có Việt Nam (136), Thái Lan (108) và Indonesia (87) có thành tích tốt hơn.

Đây là thành công lớn của Campuchia. "Trước đại hội, chúng tôi đặt mục tiêu xếp hạng 5-6. Việc xếp thứ 4 trong 11 đoàn tham dự là thành công lớn của các VĐV", ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký NOCC, tổng kết.

2. Thể thao kết nối xã hội. Thành công rực rỡ trên sân đấu giúp thúc đẩy tinh thần dân tộc trên khắp đất nước Campuchia, đặc biệt là khi cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra sau hai tháng nữa.

SEA Games 32 miễn phí vé là một cách giúp quảng bá hình ảnh Campuchia

Để tăng thêm không khí cho kỳ đại hội, trường học và đại học được nghỉ một tháng cho học sinh, sinh viên có thể theo dõi các cuộc tranh tài. Vé cũng được phát miễn phí cho mọi người.

Phnom Penh đầy sắc màu SEA Games và sự thân thiện. Phần đông giới truyền thông khu vực công tác trong những ngày diễn ra SEA Games 32 đều đánh giá cao các chi tiết của nước chủ nhà, về sự tiện lợi hoặc chi phí sinh hoạt.

So với kỳ SEA Games trước đại dịch, Philippines 2019, các điều kiện công tác cũng như việc di chuyển của người hâm mộ thuận lợi hơn nhiều. Tất nhiên, nắng nóng là trường hợp bất khả kháng.

Nước chủ nhà tạo điều kiện tối đa cho hoạt động đưa tin cũng như việc tham gia của người hâm mộ.

Bên cạnh 81 HCV, đây là thành công khác của Campuchia. Số lượng lớn truyền thông và khán giả quốc tế giúp truyền tải hình ảnh đất nước ra thế giới.

Từ lễ khai mạc hoành tráng, đầy màu sắc, những hình ảnh trong 11 ngày tranh tài chính thức là sự quảng bá không thể tốt hơn cho con người và văn hóa Campuchia.

3. Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, quốc gia chủ nhà không thu phí từ các đoàn tham gia.

Đây là thành công khác của Campuchia. Miễn phí cho các VĐV và thành viên các đoàn thể thao, nhưng chất lượng ăn uống và sinh hoạt được đảm bảo chất lượng cao nhất.

Đoàn thể thao Việt Nam chinh phục nhiều cột mốc lịch sử ở SEA Games 32

"Điều này cho thấy Campuchia có thể là một quốc gia nhỏ nhưng có trái tim lớn", TTK Vath Chamroeun nhấn mạnh.

Khẩu hiệu của chính phủ Campuchia về SEA Games 32 là "We Can Do". Dù đã có một số vấn đề phát sinh bất ngờ (sự cố phòng ở của VĐV Indonesia bị dột; hệ thống chiếu sáng bị hỏng khi trao giải đi bộ 20 km nam, phải dùng đèn ô tô thay thế...), nhưng họ đã làm tốt sự kiện.

Campuchia thành công về mặt tổ chức đánh dấu kỳ SEA Games tốt nhất của Việt Nam trên sân khách. Một bước tiến vượt bậc để xếp nhất toàn đoàn và vượt trội Thái Lan.

Chiến thắng của thể thao Việt Nam gắn liền với các môn thể thao Olympic và phổ biến trên thế giới, đặc biệt là điền kinh.

584 chiếc HCV được trao, trong tổng số 2.037 huy chương các loại, Campuchia 2023 cũng là bước chuẩn bị của thể thao khu vực cho Asian Games 2022 (lùi đến tháng 9/2023 vì chính sách Covid-19 của chủ nhà Trung Quốc) và Olympic Paris 2024.

Cảm ơn Campuchia! Hẹn gặp lại Thái Lan 2025!