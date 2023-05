Nền tảng kinh doanh vững chắc

Theo đại diện New Image Việt Nam, 10 năm qua doanh nghiệp tạo nền tảng kinh doanh bằng cách xây dựng hệ thống sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường, song song đó là phát triển văn hóa doanh nghiệp đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, vận hành bởi đội ngũ đối tác kinh doanh tràn đầy nhiệt huyết với tinh thần “We are one”.

Xây dựng hệ thống sản phẩm chất lượng

Theo New Image Việt Nam, sản phẩm là “linh hồn” cũng chính là thứ khiến khách hàng không thể rời bỏ doanh nghiệp. Với chiến lược kinh doanh tập trung vào sản phẩm mũi nhọn là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline và các sản phẩm hỗ trợ vệ tinh, New Image Việt Nam đã tạo ra một cộng đồng người tiêu dùng đa dạng. Hầu hết các sản phẩm của New Image Việt Nam đều có nguồn nguyên liệu sạch, được sản xuất và đóng gói trực tiếp tại New Zealand (trừ sản phẩm tổ yến chưng) sau đó nhập khẩu về Việt Nam.

Công ty luôn cố gắng tạo ra nhiều “điểm chạm” với khách hàng thông qua các điểm phân phối tại trụ sở và 3 chi nhánh cùng hàng nghìn điểm kinh doanh trên khắp cả nước. Khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm tại các điểm kinh doanh của New Image Việt Nam.

Xuyên suốt 10 năm hoạt động, các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của công ty đã được đón nhận tại nhiều tỉnh thành và được công nhận bởi các tổ chức uy tín; gần đây thương hiệu Alpha Lipid Life Line của New Image Việt Nam đã được vinh danh "Thương hiệu Vàng 2022" & "Logo và Slogan ấn tượng 2022” do Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) trao tặng. Cùng năm, sản phẩm TPBS Alpha Lipid Life Line cũng được vinh danh trong chương trình "Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em".

Đặt lợi ích của đối tác kinh doanh làm trọng tâm

Cũng theo đại diện New Image Việt Nam, chính sách trả thưởng hấp dẫn đã giúp doanh nghiệp hiện thực hóa phương châm luôn đặt lợi ích của đối tác kinh doanh (ĐTKD) làm trọng tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng ĐTKD kiến tạo đời sống hạnh phúc, thịnh vượng.

“Chương trình trả thưởng linh hoạt, công bằng, luôn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tuân thủ nghị định đã tạo ra cơ hội và thu hút hơn 65.000 ĐTKD mới trong năm 2022. Năm 2022, hơn 1.500 tỷ đồng tiền hoa hồng đã được chi trả cho hơn 83.000 ĐTKD. Trong số đó hơn 300 ĐTKD có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, 115 ĐTKD có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, đặc biệt ĐTKD có thu nhập cao nhất tại New Image Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại là hơn 11 tỷ đồng trong năm 2022”- ông Vũ Hải Dương – Giám đốc Kinh Doanh & Marketing New Image Việt Nam cho biết.

Phát huy tinh thần “We are one”

Đại diện New Image Việt Nam khẳng định, yếu tố văn hóa chính là tài sản vô hình và đóng vai trò then chốt với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì lẽ đó, tinh thần “We are one” đại diện cho văn hóa của sự gắn kết và sẻ chia lợi ích, trách nhiệm giữa các bên đã được ban lãnh đạo doanh nghiệp áp dụng triệt để trong mọi chiến lược kinh doanh.

Những con số biết nói

Ngay từ khi thành lập năm 2013, New Image Việt Nam đã hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp tầm vóc và tiên phong trong ngành dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam. Theo đại diện công ty, trong 10 năm xây dựng và phát triển, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng khi cung cấp hơn 300.000 sản phẩm Alpha Lipid hàng tháng, 3 triệu sản phẩm mỗi năm, góp phần chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn khách hàng trên toàn quốc.

Khởi đầu với trụ sở chính tại TP.HCM, New Image Việt Nam đã mở rộng văn phòng chi nhánh tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng. Từ 2013 - 2016, số lượng ĐTKD của công ty đã tăng 26 lần, 2016 - 2019 tăng 4 lần và từ 2019 - 2022 con số đã tăng 4 lần. Tới thời điểm tháng 3/2023, số lượng ĐTKD đạt hơn 150.000 trên cả nước.

Đặc biệt, nỗ lực và thành tựu của New Image Việt Nam được ghi nhận rõ nét trong giai đoạn nền kinh tế đối mặt với khủng hoảng do đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng gần như tê liệt, nhiều doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị kịp thời để thích ứng thì New Image Việt Nam vẫn có thể duy trì mức tăng trưởng doanh số ấn tượng gần 41% trong 2 năm đầy khó khăn và thách thức. Đại diện công ty chia sẻ, có được kết quả này là do công ty đã có sự linh động trong chính sách bán hàng và vận hành hệ thống mà vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch.

Bích Đào