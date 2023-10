Sáng 3/10, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Doãn Tuấn, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bé là con đầu, đẻ mổ đủ tháng, cân nặng khi sinh là 3,5kg. Bé từng bị vàng da sơ sinh kéo dài 1 tháng.

Bố mẹ bé cho biết họ chưa làm xét nghiệm giang mai, thậm chí người mẹ trong quá trình mang thai không được làm xét nghiệm sàng lọc, kể cả trước khi sinh mổ.

Kết quả xét nghiệm nhanh giang mai của cả 3 thành viên trong gia đình gồm bố, mẹ và em bé đều dương tính khiến họ rất bất ngờ.

Hình ảnh tổn thương giang mai của em bé khi được đưa đến bệnh viện. Ảnh: BVCC

"Bé trai 3 tháng tuổi được chẩn đoán là giang mai bẩm sinh sớm, lây bệnh truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai", bác sĩ Tuấn cho hay. Bệnh nhi đã được sàng lọc các tổn thương cơ quan bộ phận khác và cho kết quả bình thường.

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Da liễu Trung ương phát hiện bệnh nhi giang mai khi còn rất nhỏ tuổi. Cơ sở này từng phát hiện em bé sơ sinh chưa tròn 1 tháng tuổi mắc căn bệnh này.

Biểu hiện khi trẻ mắc giang mai

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay giang mai bẩm sinh là trường hợp mẹ mắc bệnh giang mai và truyền cho thai nhi trong khi mang thai. Sự lây truyền thường xảy ra từ tháng thứ 4-5 của thai kỳ.

"Tùy theo mức độ nhiễm xoắn khuẩn từ người mẹ vào thai mà có thể xảy ra các trường hợp: sẩy thai, thai chết lưu, trẻ đẻ non và có thể tử vong", bác sĩ Phương cho biết.

Các trường hợp nhẹ hơn, em bé mới sinh ra trông có vẻ bình thường, sau vài ngày hoặc vài tháng thấy xuất hiện các thương tổn giang mai, khi đó gọi là giang mai bẩm sinh sớm. Giang mai bẩm sinh có thể xuất hiện muộn hơn khi trẻ trên 2 tuổi; khi 5-6 tuổi hoặc lớn hơn gọi là giang mai bẩm sinh muộn.

Biểu hiện của giang mai bẩm sinh sớm thường xuất hiện trong 2 năm đầu, thường gặp nhất là trong 3 tháng đầu với các triệu chứng như phỏng nước lòng bàn tay, bàn chân, thường gặp hơn là triệu chứng bong vảy ở lòng bàn tay, bàn chân, sổ mũi, khụt khịt mũi, viêm xương sụn, giả liệt Parrot (do viêm các đầu xương dài làm trở ngại vận động). Trẻ đẻ ra thường nhẹ cân, da nhăn nheo, bụng to, có tuần hoàn bàng hệ, gan, lách to.

Biểu hiện giang mai bẩm sinh muộn thường xuất hiện sau sinh 3-4 năm với biểu hiện: viêm giác mạc kẽ thường xuất hiện lúc dậy thì, bắt đầu bằng các triệu chứng nhức mắt, sợ ánh sáng ở một bên, về sau cả hai bên và có thể dẫn đến mù, lác, điếc bắt đầu từ 10 tuổi. Ngoài ra còn có thể thấy các dị hình như: thủng vòm miệng, trán dô, xương chày lưỡi kiếm…

"Nếu bệnh được phát hiện sớm có thể điều trị khỏi và không để lại di chứng", bác sĩ Phương khẳng định và tư vấn phụ nữ mang thai nên được sàng lọc bệnh giang mai ít nhất 1 lần để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp phòng ngừa và loại trừ hiệu quả nhất bệnh giang mai bẩm sinh.