Bệnh nhân là bé H.A.T, 8 tuổi, ở huyện Yên Lập, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo lời kể của bé trai, khi chuẩn bị ngồi xuống ghế thì học sinh này bị bạn ngồi bên cạnh đặt cây bút dưới ghế hướng đầu nhọn lên trên, T. không biết nên đã ngồi lên.

Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau tai nạn 6 giờ trong tình trạng đau tại vết thương vùng tầng sinh môn, đau bụng vùng hạ vị, tỉnh táo, huyết động ổn định.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định chiếc bút đâm vào tầng sinh môn xuyên thủng trực tràng vào trong ổ bụng gây viên phúc mạc, khả năng còn các tổn thương cơ quan khác trong ổ bụng.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp thống nhất phương án điều trị phẫu thuật 2 thì, gồm xử trí vết thương vùng tầng sinh môn, vết thương trực tràng; thì hai sẽ phẫu thuật nội soi ổ bụng xử lý vết thương trong ổ bụng.

Bệnh nhân được phẫu thuật khâu vết thương 2 mặt trực tràng, xử lý vết thương vùng tầng sinh môn, đồng thời rửa trực tràng trong mổ. Sau đó phẫu thuật nội soi ổ bụng thấy vết thương đi ra mặt sau bàng quang, đâm thủng phúc mạc, rất may không thấy tổn thương phối hợp khác, ổ bụng tương đối sạch. Các bác sĩ đã rửa ổ bụng và quyết định không làm hậu môn nhân tạo để dẫn lưu phân mà đặt dẫn lưu qua hậu môn.

Khoa Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận không ít trẻ tai nạn thương tích vì trò nghịch dại của bạn học. Ảnh: Hoàng Linh

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết vết thương vùng hậu môn trực tràng thường rất phức tạp tổn thương nhiều cơ quan. Nguy cơ nhiễm khuẩn cao do đoạn cuối trực tràng là nơi chứa phân. Xử lý các chấn thương, vết thương vùng tầng sinh môn đa phần là phải làm hậu môn nhân tạo để dẫn lưu phân tránh tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Ngày 7/11, bác sĩ Tùng cho biết bệnh nhi sẽ được đóng hậu môn nhân tạo sau 2-3 tháng.

"Rất may trường hợp này vết thương sắc gọn và bệnh nhân đến viện sớm, được xử lý kịp thời nên không phải làm hậu môn nhân tạo. Tránh được cuộc mổ lần 2 và tạo tâm lý tốt để trẻ hòa nhập với cộng đồng không gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của trẻ sau này", bác sĩ Tùng cho hay. Sau phẫu thuật, người bệnh diễn biến ổn định và được ra viện sau 10 ngày.

Theo các bác sĩ, việc thanh thiếu nhi lứa tuổi hiếu động, không may bị tai nạn thương tích là chuyện khá phổ biến. Mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn học đường. Cơ sở này từng tiếp nhận một bệnh nhi (nam, 12 tuổi, ở Hà Nội) vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng bìu do bị bút bi đâm gây sưng to, đỏ.

Gia đình bệnh nhi cho biết sự việc xảy ra tại lớp học, khi trẻ đứng lên phát biểu, một bạn cùng bàn đã trêu đùa đặt cây bút bi dưới ghế. Trẻ ngồi xuống thì bị cây bút bi chọc thẳng vào vùng bìu, sát tầng sinh môn. Các bác sĩ thăm khám, phát hiện có dị vật là đầu bút bi nằm trong vùng bìu, trẻ được chỉ định mổ cấp cứu lấy dị vật.

Theo các bác sĩ, tuổi học trò thường rất tinh nghịch nhưng chưa ý thức được hết những hậu quả nguy hiểm sẽ xảy ra từ các trò chơi của mình. Tai nạn té ngã gãy tay hoặc chân, chấn thương đầu mặt… thường xảy ra khi trẻ nô đùa, xô đẩy nhau.

Để tránh những tai nạn không đáng có từ các trò "nghịch dại", học sinh cần tuyệt đối không chơi những trò chơi nguy hiểm có tính sát thương cao, không chơi với những đồ vật sắc nhọn như dao, kéo, que, gậy… để hạn chế bị chấn thương.

Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ, thầy cô cũng nên tìm hiểu, cảnh báo cho các em học sinh về những tác hại khi chơi những trò chơi nguy hiểm, hướng các bé chơi những trò chơi lành mạnh, an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra; tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ để trẻ tránh xa những trò chơi nguy hiểm, biết bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh.

Hoàng Linh