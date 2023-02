Tuổi 66 thấy mình vẫn trẻ, yêu đời

- Những năm gần đây, Trịnh Nam Sơn ít về Việt Nam biểu diễn. Lần trở lại này, anh sẽ mang điều gì mới mẻ cho khán giả?

Với tôi, lần hội ngộ này mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Tôi muốn hát những tác phẩm của mình để một lần nữa được sống lại bầu không khí âm nhạc cùng mọi người.

Vài năm qua, tôi có nhiều sáng tác mới nhưng thời lượng chương trình có hạn nên sẽ chọn các ca khúc cũ. Còn về phong cách, tôi vẫn thế, đầu vẫn láng và gọn ghẽ, trang phục thì cô nàng (bạn gái Giáng Tiên - PV) sắm gì tôi mặc nấy thôi!

Trịnh Nam Sơn lần đầu hội ngộ nhạc sĩ Đức Huy trong concert "Chuyện tình" 2, với các ca sĩ Khánh Hà, Tô Chấn Phong, diva Hà Trần...

- Lần đầu anh kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Huy lại có thêm vợ chồng Tô Chấn Phong (cháu ruột) và Khánh Hà. Điều đó có gây áp lực cho anh trên sân khấu lần này?

Tôi không cảm thấy một áp lực nào cả, chỉ có hứng thú lẫn hạnh phúc vì sắp được gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả.

Đây là lần đầu tiên tôi và anh Đức Huy - một nghệ sĩ đàn anh tôi yêu quý - có cơ hội làm việc chung. Sự kết hợp và chia sẻ âm nhạc của Đức Huy và Trịnh Nam Sơn sẽ đưa đến cho khán giả những miền âm nhạc mới mẻ.

Còn với Tô Chấn Phong - Khánh Hà, chúng tôi dù là bà con nhưng ít có dịp biểu diễn chung. Chúng tôi ngoài quý nhau vì tình cảm gia đình còn nể trọng ở tình đồng nghiệp. Do đó, tôi rất vui và hoan nghênh gợi ý này của ban tổ chức.

- Ngoài nghệ thuật, anh còn có nghề khác là kinh doanh bất động sản. Hai nghề với tính chất khác biệt cho anh những trải nghiệm gì?

Với tôi, cố vấn đầu tư bất động sản là nghề, còn âm nhạc chỉ là nghiệp. Tôi kiếm sống bằng nghề và nuôi dưỡng đam mê bằng nghiệp. Do đó, tôi thấy mình là nghệ sĩ làm kinh doanh hơn là doanh nhân làm nghệ thuật.

Tôi hạnh phúc vì cả 2 đến nay vẫn hỗ trợ tốt cho nhau. Khi nghề nuôi nghiệp và nghiệp làm cho nghề bớt căng thẳng, tất nhiên cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.

- Ở tuổi 66, anh vẫn đầy nhiệt huyết và đam mê. Năng lượng nào giúp anh luôn đầy cảm xúc, mỗi lần trình diễn đều để lại nhớ thương cho người nghe?

Có lẽ do tôi may mắn hát được ca khúc do chính mình sáng tác nên sự truyền tải cảm xúc trong tác phẩm đến người nghe được trọn vẹn và dễ chạm hơn. Chính đam mê âm nhạc là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cảm xúc của tôi trong sáng tác, biểu diễn…

Theo định nghĩa và khuyến khích của người đi trước trong nghề, tất cả các nam, nữ nghệ sĩ đều nên khai giảm 10 năm tuổi của mình nếu có ai hỏi. Do đó, tuổi tôi được tính là trong lứa tuổi 56 bạn ạ! Tôi thấy mình vẫn trẻ, giàu năng lượng và yêu đời, yêu người.

Tôi không đào hoa, luôn chung thủy với bạn gái

- Anh có một đời sống khép kín, gần như cách biệt với mọi người. Tâm thế sống hiện tại của anh thế nào?

Tôi ít có bạn cà phê, bạn nhậu nhưng cũng có những người bạn là nhạc sĩ khá thân. Chúng tôi gặp gỡ và tiếp xúc khi có dịp hợp tác, hoặc thỉnh thoảng đi uống cà phê nói về âm nhạc. Cũng như tôi, họ rất bận rộn và thường bị nhốt kín trong thế giới âm nhạc của mình.

Về phần mình, tôi không cố tình sống cách biệt với mọi người. Tôi không cô đơn, chỉ là mang tính cách của một người cô độc.

Trịnh Nam Sơn nói mình chỉ lãng mạn chứ không đào hoa.

- Anh viết nhiều về tình yêu, những mối tình lãng mạn, chia cắt, xót xa, hạnh phúc và cả những tan vỡ… Nếu để nói về tình yêu, suy nghĩ trong anh là gì?

Đúng là cái nhìn về tình yêu ở mỗi tuổi mỗi khác đi ít nhiều. Tuy nhiên, để yêu chỉ nên mơ mộng thôi chứ đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Bởi vậy, những tan vỡ, xót xa, chia cắt trong ca khúc của tôi phần nào cũng là sản phẩm của mơ mộng nữa. Chứ nếu phải trải qua hết bao nhiêu bất hạnh thì tim nào chịu nổi.

- Từng có một quá khứ đào hoa, rất nhiều phụ nữ vây quanh, anh làm thế nào để giữ gìn sự chung thủy với người phụ nữ bên cạnh?

Biết đâu vợ tôi chỉ lo lắng khi tôi không đào hoa, lãng tử thôi. Vì như vậy sẽ không đủ hấp dẫn cô ấy đó chứ! (cười) Nói thế nhưng Trịnh Nam Sơn chỉ đào hoa trong mắt mọi người nhìn vào thôi. Chứ tôi thấy mình chẳng đào hoa tí nào. Tôi nghĩ muốn được đào hoa phải “có số", còn mình chỉ có tính lãng mạn thôi! Do đó, sự chung thuỷ trong tôi không bị sự cám dỗ nào thử thách cả.

Trịnh Nam Sơn và bạn gái Giáng Tiên gắn bó gần 2 thập kỷ.

- Anh và bạn gái gắn bó quá lâu, một chặng đường đủ dài để cả hai thấu hiểu, dung hòa những khác biệt?

Tôi rất may mắn luôn được Giáng Tiên đồng hành, khuyến khích và hỗ trợ trong tất cả sinh hoạt nghệ thuật lẫn đời sống.

Chúng tôi thường độc lập, riêng biệt trong suy nghĩ và cả trong cảm hứng. Vì vậy, tuy không thể nói bạn gái tạo cảm hứng nhưng cô ấy đã thật sự giúp tôi rất nhiều trong việc nuôi dưỡng cảm xúc của mình.

Nhiều người cũng thường tò mò về chuyện tình cảm lâu dài của chúng tôi. Nhưng thú thật không có bí quyết gì cả, mọi việc đến và tiếp diễn một cách rất tự nhiên. Bạn bè thường gọi Giáng Tiên là hồng nhan tri kỷ của tôi và có lẽ đó là bí quyết.

- Bên nhau gần 20 năm, việc kết hôn có còn hiện hữu trong suy nghĩ của anh chị?

Chúng tôi đều có tính giống nhau là không thích sự lặp lại. Cả hai vẫn nói với nhau là những chuyện gì đã trải qua rồi thì không nhất thiết phải lặp lại. Hôn nhân, đám cưới, làm phụ huynh… những việc này tôi và Tiên đều đã trải qua. Chúng tôi cũng không rõ hôn nhân sẽ là nấc thang đi lên hay đi xuống cho mối quan hệ đang rất tốt đẹp này, vì vậy cứ để mọi việc đến một cách tự nhiên.

Trịnh Nam Sơn hát 'Con đường màu xanh'