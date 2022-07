UBND tỉnh Bến Tre vừa có công văn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hỗ trợ tỉnh xúc tiến thương mại, kết nối với các thị trường xuất khẩu như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Trung Đông, châu Phi, EU... Đặc biệt, tỉnh cũng đề nghị các tham tán thương mại tại các nước hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tìm kiếm và kết nối với các nhà nhập khẩu nước ngoài, nhất là các nước trong hiệp định thương mại tự do.

Kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp Bến Tre đưa sản phẩm dừa tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc đàm phán với cơ quan thương mại Trung Quốc để đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bến Tre, trong đó có mặt hàng dừa trái vào danh mục được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này.

Bên cạnh đó, thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sớm cho phép trái dừa tươi Việt Nam được vào danh sách được xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Bến Tre hiện có tổng diện tích trồng dừa hơn 77.000 ha, với sản lượng dừa đạt hơn 600 triệu trái/năm.

Hiện nay, giá bán dừa khô trên địa bàn tỉnh Bến Tre giảm rất mạnh, từ mức 6.500 đồng/trái, nay chỉ còn khoảng 2.000 đồng/trái. Giá dừa giảm mạnh, kéo dài và hiện ở mức thấp nên thu nhập người dân trồng dừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng ngừng thu mua hoặc thu mua ít đã làm cho dừa khô tồn đọng nhiều trong dân và có nguy cơ bị hư hỏng.

Nguyên nhân giá dừa xuống thấp chủ yếu do ảnh hưởng sự cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu dừa trên thế giới; giá bán trái dừa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá cơm dừa, vỏ dừa, nước dừa...

Trung Quốc hiện đang thực hiện chính sách "Zero Covid", hạn chế nhập khẩu (kể cả tiểu ngạch). Mặt khác, Thái Lan chiếm thị phần rất lớn ở thị trường Trung Quốc và không thể xuất khẩu qua Trung Quốc nên buộc phải hạ giá bán để đẩy mạnh tiêu thụ.

Được biết, Bến Tre là địa phương hiện có tổng diện tích trồng dừa hơn 77.000 ha, với sản lượng dừa đạt hơn 600 triệu trái/năm. Giá trị sản xuất ngành chế biến dừa (giá so sánh 2010) của tỉnh đạt 3.500 tỷ đồng, chiếm 9,89% so với giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 4,05%, chiếm 10,32% so với giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Hiện sản phẩm dừa Bến Tre có mặt trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

An Nhiên