Theo đó, kịch bản diễn tập bao gồm Đội tấn công (Đội Đỏ) là thành viên Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại tỉnh Bến Tre và Đội Phòng thủ (Đội Xanh) gồm: Bộ phận vận hành cổng thông tin Chuyển đổi số (CĐS), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan.

Đội tấn công sử dụng các phương pháp, kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao để thực hiện việc dò quét, khai thác các lỗ hổng bảo mật trên sihệ thống Cổng thông tin điện tử CĐS tỉnh Bến Tre.

Trong khi đó, Đội phòng thủ theo dõi các hoạt động của “bên tấn công”, sử dụng các công cụ, kỹ thuật để phát hiện và đánh chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập.

Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin ngày càng cấp thiết trong bối cảnh công nghệ đi sâu vào đời sống. Ảnh: Cổng TTĐT Bến Tre

“Diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sụ cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu cho biết tại buổi lễ khai mạc.

Đồng thời, cũng là dịp để các cơ quan kịp thời phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật về công nghệ, quy trình, con người để có biện pháp xử lý, giúp đội ứng cứu sự cố từng bước nâng cao năng lực thực chiến.

Theo thống kê, ở Việt Nam, ước tính có khoảng 72 triệu người Việt Nam dùng mạng xã hội (MXH), tăng 7% so với năm 2021, bao gồm MXH do các doanh nghiệp trong nước cung cấp và MXH do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp.

Người dùng lên mạng không chỉ tìm kiếm thông tin mà họ cần được phục vụ cho nhu cầu giải trí, học tập, sáng tạo, mua sắm, chơi game, nghe nhạc, xem phim, thương mại điện tử...

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức, Đại tá Trương Sơn Lâm, giám đốc công an tỉnh Bến Tre cho biết, cả nước đang ghi nhận nhiều cảnh báo liên quan đến hoạt động tấn công mạng, lừa đảo qua không gian mạng.

Trong đó, thủ đoạn nổi lên là công nghệ “deepfake” giả dạng danh tính nhân viên nhà mạng, ngân hàng, cơ quan chức năng để gọi điện lừa đảo, hoặc cho vay tài chính qua các ứng dụng điện thoại…

Hiện tại, các quy định pháp luật liên quan không gian mạng bao gồm Luật An ninh mạng, các văn bản thi hành như Nghị định số 53-NĐ/2022/CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia, Quyết định số 77/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên KGM”…

Ông Võ Thành Đô, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin, cán bộ, đảng viên của tỉnh cần làm gương trong việc chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội cũng như hoạt động trên không gian mạng, trong đó có Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 14-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về CB, ĐV thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, MXH.