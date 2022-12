Bên trong thế giới bí mật của các câu lạc bộ golf 'nói không với phụ nữ'

Nhiều câu lạc bộ golf có tiếng... "nói không" với phụ nữ

Ngày 30/4/2021, các thành viên của câu lạc bộ Pine Valley Golf Club tại New Jersey, một trong những sân golf được đánh giá là tốt nhất ở Mỹ, cuối cùng đã bỏ phiếu để cho phép phụ nữ tham gia câu lạc bộ của họ, phá vỡ truyền thống của câu lạc bộ này sau 108 năm thành lập.

Trước đây, phụ nữ chỉ được phép đến câu lạc bộ với tư cách là khách mời của các thành viên nam thuộc câu lạc bộ, và nếu họ thực sự muốn chơi golf, họ chỉ có thể đến vào chiều Chủ Nhật hàng tuần.

Trong một email gửi tới các thành viên câu lạc bộ, bao gồm Jack Nicklaus (hay cả Arnold Palmer và Sean Connery trước khi họ qua đời), chủ tịch câu lạc bộ Pine Valley Golf Club, ông Jim Davis chia sẻ: “Tương lai của bộ môn golf phải hướng tới sự hòa nhập”, và ông viết thêm rằng sự thay đổi này sẽ giúp câu lạc bộ “đi vào lịch sử”. Pine Valley hiện đã bắt đầu xác định các ứng cử viên nữ để trở thành thành viên chính thức.

Câu lạc bộ Pine Valley Golf Club (Ảnh: Gettyimages)

Quả thật, đó là một điều khó tin khi trong thế kỷ 21 vẫn có câu lạc bộ tư nhân ở Mỹ chưa nhận thành viên nữ. Trước đây, Augusta National - một câu lạc bộ 88 năm tuổi đời được đánh giá lạc hậu khi đến tận những năm 1990 mới bắt đầu kết nạp thành viên là người da đen. Tuy vậy, câu lạc bộ này cũng đã kết nạp thành viên nữ gần một thập niên trước.

Tuy nhiên, việc phân biệt đối xử đôi khi lại là điều hợp pháp tại Mỹ. Đó là bởi các câu lạc bộ này là tư nhân, cho nên khác với các tổ chức công hay doanh nghiệp, các bộ luật liên bang khó có thể điều chỉnh hoặc thay đổi được chính sách kết nạp thành viên của họ.

Ngày nay, tại Mỹ có khoảng gần chục câu lạc bộ golf chỉ dành riêng cho nam giới, với tổng số thành viên chưa tới 5.000 người. Và đáng chú ý, có khoảng 4 câu lạc bộ như vậy ở Chicago.

Ngay cả Tony Romo, cựu hậu vệ cánh nổi tiếng của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys (trái) cũng nằm trong danh sách chờ đăng ký thành viên của một câu lạc bộ chỉ dành riêng cho nam giới (Ảnh: New York Post)

Câu lạc bộ Butler National tại Chicago, bang Illinois là một trong số đó. Câu lạc bộ này được thành lập dưới hình thức một câu lạc bộ dành cho nam giới vào năm 1972. Butler National đã tổ chức giải PGA Tour’s Western Open kể từ năm 1974 đến năm 1990. Tuy nhiên, chính sách chỉ cho phép thành viên nam đã khiến cho câu lạc bộ này mất đi điều kiện để tổ chức các giải đấu PGA hoặc USGA một thời gian sau đó.

Vào mùa hè năm 1990, PGA Tour công bố quy định mới, cấm bất kỳ câu lạc bộ nào có chính sách phân biệt đối xử với thành viên tổ chức các giải đấu của họ. Điều này buộc Butler phải lựa chọn: hoặc kết nạp thành viên nữ hoặc từ bỏ việc tổ chức giải Western Open. Câu lạc bộ này cuối cùng đã quyết định lựa chọn phương án thứ hai.

Lần cuối cùng các thành viên câu lạc bộ này tổ chức bỏ phiếu về việc kết nạp thành viên nữ là vào năm 2012 nhưng các thành viên nam đã phản đối kế hoạch này. "Đó chỉ là những gì chúng tôi muốn và chúng tôi có quyền đưa ra quyết định đó. Quyền tư cách về thành viên như vậy đã rõ ràng”, Chủ tịch Butler Ed Gustafson nhấn mạnh.

Phil Mickelson, người từng năm lần vô địch giải đấu Western Open và cũng là người rất ưa chuộng câu lạc bộ Butler, đã lên tiếng về chính sách tuyển thành viên của câu lạc bộ. Ông cảm thấy thất vọng khi việc không cho thành viên nữ tham gia đã ngăn câu lạc bộ tổ chức một giải đấu lớn tại địa điểm thực sự hoành tráng.

​​​​Pine Valley là câu lạc bộ ưa thích nơi nhiều tên tuổi lớn như Sean Connery (trái), Jack Nicklaus (giữa) và Arnold Palmer (phải) gắn bó trọn đời (Ảnh: Getty Images)

Nằm cách đó khoảng 50 dặm về phía Bắc có câu lạc bộ Old Elm Club tại Highland Park. Đây là câu lạc bộ có tệp khách hàng là các giám đốc điều hành và những CEO đã nghỉ hưu. Butler National và Old Elm Club vẫn sở hữu những điểm khác xa so với hai câu lạc bộ chỉ dành riêng cho nam giới khác trong khu vực: đó là Bob-O-Link ở Highland Park và câu lạc bộ golf Black Sheep ở Sugar Grove.

Điều thú vị là Bob-O-Link rất thoải mái trong quy tắc và quy định. Chẳng hạn câu lạc bộ này không quá khắt khe đối với trang phục. Thành viên thậm chí có thể cởi cả áo trong lúc đánh golf.

Câu lạc bộ Black Sheep Golf Course, khác với nhiều câu lạc bộ tư nhân khác, lại nổi bật nhờ sự “mộc mạc, không kiểu cách”. Câu lạc bộ này thậm chí không có hồ bơi, phòng ăn hay sân tennis, cũng như không còn có hoa và cây xanh. Tất cả chỉ có sân golf, quầy bar và bếp nướng. Dù vậy, phí để trở thành thành viên của Black Sheep khởi điểm từ 85.000 USD (khoảng gần 2 tỷ đồng). Trong khi đó, phụ nữ lại bị cấm đi trên con đường dài khoảng 270 m dẫn vào cổng câu lạc bộ. Nếu các bà vợ muốn đến câu lạc bộ, các ông chồng sẽ phải thả họ ở đường chính bên ngoài để các bà vợ tự đi bộ vào phía trong. Một vài thành viên gọi con đường này là Walk of Shame (tạm dịch: “Đoạn đường nhục nhã”).

Links, tạp chí chuyên về golf ở Mỹ từng ví Chicago là “pháo đài golf cuối cùng của người tiền sử” (Neanderthalia). Tuy vậy, khu vực này không chỉ là nơi duy nhất ở Mỹ còn duy trì và phát triển các sân golf dành riêng cho quý ông.

Chấp nhận đóng thuế nhiều hơn... còn hơn cho phụ nữ gia nhập

Tại Long Island, New York, có câu lạc bộ Garden City Golf Club, vẫn áp dụng chính sách thành viên toàn nam giới kể từ khi mở cửa vào năm 1899.

Trong một tuyên bố năm 2018, chủ tịch của câu lạc bộ, Brian Nelsen, đã lý giải về điều này: “The Garden City Golf Club có truyền thống 119 năm là một câu lạc bộ tư nhân chỉ chấp nhận các thành viên nam. Là một câu lạc bộ tư nhân, bất kỳ thay đổi quy tắc nào cũng phải thông qua việc bỏ phiếu. Mặc dù các yêu cầu kết nạp của chúng tôi có thể thay đổi trong tương lai, hiện chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch thay đổi tiêu chí kết nạp thành viên của mình”.

Nội quy của Golf Garden City nhấn mạnh: “Không được phép sử dụng điện thoại di động và các thiết bị liên lạc điện tử tương tự ở bất kỳ khu vực nào thuộc sân golf hoặc sân câu lạc bộ, trừ trong ô tô ở bãi đậu xe” trong khuôn viên của câu lạc bộ. Đặc biệt, câu lạc bộ không có phòng thay đồ và phòng tắm dành cho nữ.

Trong khi đó, tại Dallas, bang Texas, bạn sẽ bắt gặp một câu lạc bộ Preston Trail - được mô tả là câu lạc bộ golf có hai khu chơi bằng nhau và một nhà chung. Câu lạc bộ không cho phép phụ nữ và những người dưới 21 tuổi, kể cả thần đồng golf Jordan Spieth từ khi anh còn trẻ. Mặc dù đã từng chơi tại những sự kiện chuyên nghiệp từ khi học trung học và trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của đội US Presidents Cup, Spieth vẫn bị từ chối tham gia câu lạc bộ cho đến khi anh vừa tròn 21 tuổi.

Tuy nhiên, câu lạc bộ lại khá thoải mái trong các quy định trang phục đối với các thành viên. Mickey Mantle được cho từng khoả thân chơi golf tại đây. Không những vậy, ông còn sử dụng chiếc Cadillac của mình đi lại trong sân golf như một chiếc xe điện phục vụ đánh golf.

Có đồn đoán cho rằng, mức phí gia nhập câu lạc bộ cơ bản dao động ở khoảng 125.000 tới 250.000 USD (khoảng 2,8 - 5,6 tỷ đồng) và thời gian chờ phê duyệt thành viên mới có thể tốn tới 5 năm. Cựu hậu về cánh của Dallas Cowboys, Tony Romo, vận động viên golf chuyên nghiệp, từng chia sẻ rằng hầu hết các

Tổng thống Nixon (trái) and Eisenhower đều là thành viên câu lạc bộ golf dành riêng cho nam giới Burning Tree Club (Ảnh: The LIFE Picture Collection/Getty Images)

Quả thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng một số câu lạc bộ chấp nhận trả giá để duy trì vị thế các thành viên toàn nam giới của họ trong câu lạc bộ. Ví dụ, Burning Tree Club tại Bethesda, Md., cho rằng họ thà đóng thuế nhiều hơn là cho phép phụ nữ tham gia vào câu lạc bộ. Vào năm 1989. Toà phúc thẩm Maryland phán quyết rằng câu lạc bộ không đủ điều kiện để được giảm thuế như các câu lạc bộ có quy mô tương tự bởi chính sách thành viên đặc biệt của nó.

Kết quả là Burning Tree phải chịu thêm khoản thuế 150.000 USD tiền thuế mỗi năm (tương đương với khoản phí gia nhập của hai thành viên mới).

Miklós Breitner, nhà tư vấn cho các câu lạc bộ golf và là nhà sáng lập của Golf Business Monitor, cho biết: “Ở mức độ cơ bản, việc bỏ qua phụ nữ không ảnh hưởng quá nhiều đến tài chính. Tuy nhiên, tạp chí Forbes đã phát hiện ra rằng phụ nữ kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến 85% chi tiêu của người tiêu dùng và chỉ riêng tại Mỹ, sức mua của phụ nữ trong khoảng từ 5.000 tỷ đến 15.000 tỷ USD. Các câu lạc bộ chơi golf thực sự nên cho phép phụ nữ tham gia trở thành thành viên câu lạc bộ, đặc biệt là sau khi đại dịch.”

Có một câu chuyện kể rằng Burning Tree ra đời khi bốn golf thủ nam bị kẹt lại phía sau một nhóm người chơi nữ tại câu lạc bộ Golf Chevy Chase gần đó, và họ quyết định tìm một câu lạc bộ mà phụ nữ không được phép vào trong khuôn viên để các thành viên nam tự chơi với nhau.

Gần một thế kỷ sau, Burning Tree tự hào là câu lạc bộ có nhiều tổng thống là thành viên nhất, bao gồm Franklin Delano Roosevelt, Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon và George HW Bush - nhưng đến giờ vẫn không có sự hiện diện của thành viên nữ nào ở đây.

Trên thực tế, câu lạc bộ này thậm chí đã từ chối đơn xin kết nạp thành viên của cựu nữ thẩm phán Toà án Tối cao Sandra Day O’Connor, và luôn từ chối cho phép các nữ nhân viên mật vụ hiện diện trong khuôn viên của câu lạc bộ. Đặc biệt, câu lạc bộ này không có phòng thay đồ và phòng tắm dành cho nữ.

Thời điểm duy nhất phụ nữ được phép vào Burning Tree là vào tháng 12 hàng năm, khi họ có thể đặt lịch hẹn mua quà Giáng sinh cho chồng tại cửa hàng câu lạc bộ - nhưng chỉ trong khoảng thời gian ba giờ vào các ngày thứ Bảy.

Breitner không hoàn toàn ngạc nhiên về điều đó.

"Không chỉ các câu lạc bộ golf dành riêng cho nam giới mà các mô hình kinh doanh golf nói chung thường được thiết kế dựa trên nhu cầu của đàn ông mà không quan tâm đến nhu cầu của cả gia đình hay các nhóm khách hàng khác. Cách làm như vậy không phù hợp với xã hội hiện đại.", ông Breitner nói.

Ông nói thêm rằng, khi nào nhu cầu về câu lạc bộ chỉ dành cho nam giới vẫn còn và luật pháp không cấm thì những câu lạc bộ "không nữ giới" vẫn sẽ tồn tại.

Hương Vũ (Theo New York Post)