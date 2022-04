Bền vững - Chìa khóa của doanh nghiệp BĐS trong 'bình thường mới'

Bền vững là tiêu chí BIM Land luôn xác định. Theo đó, tỷ lệ cây xanh mặt nước trong các dự án của BIM Land luôn đạt trên 30%, có những dự án đạt trên 50%. Dự án InterContinental Halong Bay do BIM Land đầu tư được IFC trao chứng nhận xanh EDGE do có mức tiêu thụ năng lượng giảm 25%, mức sử dụng nước tiết kiệm 30% và giảm phát thải nhà kính tới 30% từ việc sử dụng vật liệu xây dựng mới. Ngày 7/5/2021, BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM Group) niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất 7,375%, thời hạn 5 năm. BIM Land được xếp trong Top 5 của danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành BĐS Việt Nam năm 2022 do Vietnam Report công bố.