Tờ Daily Mail đưa tin, Jack Bissel 35 tuổi đã cầm dao và đột nhập vào ngôi nhà của nam diễn viên Benedict Cumberbatch tại Bắc London, Anh. Hắn ta hét lên “Tao biết mày đã chuyển đến sống ở đây. Mong là ngôi nhà này sẽ bị thiêu rụi”.

Jack Bissel đột nhập vào nhà của nam diễn viên Doctor Strange.

Nam diễn viên của Doctor Strange và vợ anh Sophie Hunter cùng 3 con nhỏ đều có mặt ở nhà vào thời điểm đó. Kẻ đột nhập cầm chậu cây ở cửa nhà của Benedict Cumberbatch và liên tục ném nó vào tường. Hệ thống liên lạc nội bộ của căn nhà cũng bị phá hoại.

Jack Bissel bỏ trốn trước khi cảnh sát đến. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tìm ra danh tính của hắn nhờ dấu vết DNA để lại trên hệ thống liên lạc nội bộ. Jack Bissel từng làm đầu bếp tại khách sạn Beaumont ở Mayfair. Jack Bissel cũng từng nói với người khác sẽ đột nhập vào nhà của Benedict Cumberbatch và thiêu rụi nó.

Gia đình Benedict Cumberbatch rất sợ hãi khi bị đe dọa.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ PageSix: “Cả gia đình Benedict Cumberbatch rất sợ hãi. Họ lo rằng kẻ đột nhập sẽ xông vào nhà và làm hại mọi người. May mắn mọi chuyện không diễn biến theo hướng xấu đó. Benedict Cumberbatch và vợ mình đã mất ngủ nhiều đêm kể từ khi bị tấn công”.

Benedict Cumberbatch là diễn viên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích.

Benedict Cumberbatch sinh năm 1976 và là diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng. Anh sở hữu sự nghiệp điện ảnh đồ sộ nhưng vai diễn được yêu thích nhất của Benedict Cumberbatch là phù thủy tối thượng Doctor Strange trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, Benedict Cumberbatch còn góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Sherlock Holmes, Tinker Tailor Soldier Spy, War Horse, The Imitation Game, The Power of the Dog,…Nam diễn viên cũng nhiều lần được đề cử Oscar cùng giải thưởng Quả cầu vàng.