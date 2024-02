Ông Trương Quốc Hùng, CEO VinBrain cho biết, DrAid™ CT Ung Thư Gan đã triển khai thành công tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. DrAid™ CT Ung Thư Gan là một minh chứng rõ ràng cho sự liên kết giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế, điều mà ASEAN Digital Awards đánh giá cao.

Tại lễ công bố và trao giải ASEAN Digital Awards 2024 diễn ra vào buổi tối ngày 1/2/2024, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 4, DrAid™ CT Ung Thư Gan của VinBrain giành giải Vàng hạng mục Đổi mới số. Tại sao VinBrain lại lựa chọn tham gia ASEAN Digital Awards 2024?

Trước hết, các công ty Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vẫn đang phải đối mặt với thách thức chứng minh năng lực của mình trên sân chơi quốc tế. Chúng tôi đã nhận thức rõ điều này và xem giải thưởng ASEAN Digital Awards như một cơ hội quý báu để VinBrain không chỉ là một đại diện cá thể mà còn là đại diện cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp công nghệ Việt Nam.

Thứ hai, sản phẩm tiên phong của chúng tôi đạt giải Vàng ASEAN Digital Awards 2024, DrAid™ CT Ung Thư Gan, không chỉ là một ứng dụng thực tế mà còn là một minh chứng cho sự nghiên cứu chất lượng cao. Các công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới như Nature là bằng chứng vững chắc cho sự độc đáo và tính đột phá của sản phẩm. Chúng tôi đã triển khai sản phẩm thành công tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. DrAid™ CT Ung Thư Gan là một minh chứng rõ ràng cho sự liên kết giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế, điều mà ASEAN Digital Awards đánh giá cao.

Thứ ba, VinBrain đã chứng minh được khả năng của mình khi giành giải Vàng hạng mục Trách nhiệm Xã hội tại giải thưởng này vào năm 2021. Điều này không chỉ là niềm tự hào cho chúng tôi mà còn là minh chứng cho sự đổi mới và sức sáng tạo liên tục của cộng đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ ở Việt Nam.

Chúng tôi đang theo đuổi tầm nhìn trở thành công ty hàng đầu về Công nghệ y tế ở Đông Nam Á. Việc tham gia ASEAN Digital Awards 2024 không chỉ là việc VinBrain tìm kiếm sự công nhận mà còn là bước quan trọng để hiện thực hoá tầm nhìn, giúp đến gần hơn với các khách hàng mục tiêu trong khu vực.

VinBrain đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường như Malaysia, Singapore, Thailand... Giải thưởng còn là một đòn bẩy quan trọng, giúp chúng tôi thu hút sự chú ý và tin tưởng từ cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho những bước tiến mới của VinBrain.

Tại ASEAN Digital Awards, ngoài VinBrain còn 3 doanh nghiệp của Việt Nam cũng được nhận giải thưởng và năm nay là lần đầu đoàn Việt Nam có thành tích cao nhất. Bộ TT&TT đóng vai trò hỗ trợ như thế nào cho VinBrain khi tham gia ASEAN Digital Awards 2024 thưa ông?

Bộ TT&TT là đơn vị cầm trịch tổ chức vòng sơ khảo của ASEAN Digital Awards tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những sản phẩm chất lượng và độc đáo đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Thông qua quá trình sàng lọc và quá trình đánh giá của Bộ, chỉ những sản phẩm có giá trị thực sự và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, xã hội mới được lựa chọn tiến vào vòng tiếp theo.

Điều này không chỉ làm tăng tính minh bạch và chất lượng của giải thưởng mà còn giúp VinBrain và các đối thủ khác có cơ hội chứng minh năng lực, đóng góp của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Bộ TT&TT còn đóng góp quan trọng trong việc định hướng, tư vấn các công ty tham gia khi lựa chọn hạng mục và lĩnh vực tranh giải sao cho tối ưu được tiềm năng và khả năng đạt giải, phù hợp với tính chất của từng sản phẩm gửi đi dự thi.

Bộ TT&TT đã tạo điều kiện, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, startup công nghệ với các đấu trường uy tín khu vực như ASEAN Digital Awards.

Giải pháp mà VinBrain lựa chọn tham gia ASEAN Digital Awards 2024 đã giải quyết bài toán gì cho xã hội?

Nhìn vào danh mục dự thi ASEAN Digital Awards 2024, có thể thấy rõ các công ty đa số lựa chọn lĩnh vực như tài chính, giáo dục, quản trị doanh nghiệp... Tuy nhiên, y tế là lĩnh vực rất hiếm, chuyên khoa ung thư trong y tế lại càng đặc biệt. Chúng tôi chủ động chọn lựa sản phẩm khá độc đáo tham gia lĩnh vực này và tự tin về giải pháp tổng thể mà nó giải quyết được.

Con số thống kê về người mắc và tử vong do ung thư gan (Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư gan trong 5 năm là thấp nhất trong các loại bệnh, khoảng dưới 20%. Tỷ lệ ung thư gan của Việt Nam hiện nay thậm chí còn cao hơn ung thư phổi) làm chúng tôi nhận thức được sự khẩn cấp, tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp đột phá để đối mặt với thách thức này.

Qua việc tham gia ASEAN Digital Awards 2024, chúng tôi muốn thu hút sự quan tâm của xã hội và cộng đồng về việc cùng giải quyết bài toán bệnh hiểm nghèo này. Chúng tôi hiểu rằng để chiến thắng trong cuộc chiến này, sự hỗ trợ và quan tâm từ cộng đồng là quan trọng. Giải thưởng này là cơ hội để khuếch đại ảnh hưởng trong công cuộc chống ung thư, tạo ra nhận thức, tăng cường khả năng triển khai và tiếp cận hệ thống y tế mọi nơi, mọi lúc và mang sự bình đẳng cho ngành Y tế dựa trên nền tảng DrAid™.

Giải pháp này của VinBrain có gì đặc biệt so với những giải pháp đã được đưa ra thị trường trước đó?

Điểm đặc biệt nhất ở DrAid™ CT Ung Thư Gan phải kể đến, đây là một trong những số ít các giải pháp tiên phong trên thế giới có khả năng sàng lọc sớm tổn thương nhỏ chỉ từ 5mm khu trú trên gan do được áp dụng những công nghệ học máy tiên tiến nhất.

Giải pháp có độ đặc hiệu và độ nhạy rất cao như hệ số Dice khoanh vùng gan: 96,55%, hệ số Dice khoanh vùng khối u: 74,47% so với tỷ lệ đồng thuận của các bác sĩ chỉ khoảng 60%. Thứ nhất là nguồn dữ liệu y tế đầu vào lớn, tốt và đa dạng từ nhiều quốc gia và được gán nhãn, kiểm định sát sao bởi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa II dày dặn kinh nghiệm từ Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Thứ hai, việc áp dụng các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến nhất cũng đã góp phần nâng cao tính chuẩn xác cho giải pháp. Trong số đó, có nhiều phương pháp mới như sử dụng radiomics trong miền wavelet do nhóm khoa học ứng dụng VinBrain tiên phong nghiên cứu để làm đa dạng thêm cách biểu diễn tế bào ung thư biểu mô gan (HCC) - tổn thương gan ác tính nhất, là một đột phá trên thế giới, đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature.

Trên thế giới, ít có phương pháp khoanh vùng tổn thương và u gan dựa trên ảnh CT đa thì như giải pháp DrAid™ CT Ung Thư Gan từ VinBrain do tính chất phức tạp của các thì. Mặt lợi là cung cấp được khối lượng thông tin lớn do hình ảnh được tăng cường, gia tăng chẩn đoán chính xác, giúp không bỏ sót bất kì tổn thương nào trên ảnh. Bên cạnh đó, giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo của VinBrain toàn diện hơn do phân loại được 4 dạng tổn thương: HCC, các u ác tính khác, tổn thương lành tính, và tổn thương chưa rõ bản chất; kích thước và vị trí tổn thương; phân vùng hạ phân thùy và mạch máu, giúp ích lớn không chỉ cho quá trình chẩn đoán mà còn là điều trị.

Hiện tại, để được thương mại hóa tại thị trường Mỹ và chờ chứng nhận FDA, VinBrain cũng đang hợp tác với các bác sĩ Mỹ và các trường Đại học uy tín như Stanford để có được nguồn dữ liệu y tế được gán nhãn chất lượng cao có xuất xứ từ các bệnh nhân tại Mỹ.

Giải pháp này của VinBrain được triển khai như thế nào tại Việt Nam và đã có hiệu quả ra sao thưa ông?

Ở Việt Nam, giải pháp DrAid™ CT Ung Thư Gan đang được triển khai thử nghiệm ngay tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, nơi VinBrain đã có quá trình hợp tác gán nhãn lâu dài với các bác sĩ tại đây. Ngoài ra, sản phẩm cũng đang được sử dụng thử nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế, cũng là bệnh viện tuyến đầu.

Quá trình triển khai thử nghiệm tại các bệnh viện là quá trình hai chiều để đội ngũ VinBrain tiếp tục tinh chỉnh hoàn thiện hơn nữa giải pháp. Trong thực tế, các ca ảnh về ung thư gan rất đa dạng. Nhờ phản hồi liên tục từ các ca đọc ảnh thực tiễn của bác sĩ mà thuật toán của DrAid™ CT Ung Thư Gan được thường xuyên tối ưu hóa. Hơn nữa, sản phẩm cũng tiếp nhận cập nhật những kiến thức chuyên môn mới nhất về chữa ung thư gan trên thế giới từ nhiều luồng như đội ngũ trong công ty và đặc biệt là từ các bác sĩ đang sử dụng hàng ngày để giải pháp luôn thiết thực, đi cùng một nhịp với họ.

DrAid™ CT Ung Thư Gan được ứng dụng AI giúp nhiều người bệnh tại Việt Nam được điều điều trị triệt căn do phát hiện sớm.

Mục tiêu của VinBrain trong thời gian tới với giải pháp này ra sao thưa ông?

Mục tiêu tiếp theo là đẩy mạnh thương mại hóa sử dụng giải pháp tại Việt Nam, trong khu vực Đông Nam Á, cũng như Bắc Mỹ, châu Âu. Trước mắt, việc càng nhiều bệnh viện tại Việt Nam nhận ra sự ưu việt của giải pháp ứng dụng AI này mang đến lợi ích trực tiếp tới bác sĩ, bệnh nhân đang điều trị ung thư gan, giúp nhiều người bệnh được điều trị triệt căn do phát hiện sớm, không bỏ sót tổn thương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi ung thư gan vẫn là căn bệnh nan y gây tử vong số 1 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, càng nhiều người dùng thì càng tạo điều kiện cho sản phẩm được trưởng thành với tốc độ nhanh, mạnh, chất lượng càng ngày càng cao, càng là sản phẩm phù hợp hơn cho đối tượng bệnh nhân Việt Nam. Mặt khác, giải pháp được xây dựng bền vững cùng với tầm nhìn giảm quá tải cho bác sĩ do AI sẽ giảm thời gian đọc bệnh trên ảnh từ 30 phút xuống còn 5 phút. Trong tương lai, nhiều bệnh nhân không còn trong cảnh ăn chờ nằm chực để được khám, tái khám.

Từ năm 2024 đến năm 2026, VinBrain sẽ mở rộng tiếp cận sang Đông Nam Á nơi bệnh nhân gan có nhiều nét tương đồng về lối sinh hoạt, văn hóa, đặc điểm sinh học với Việt Nam.

Ngoài ra, giải pháp đang trong quá trình xem xét phê duyệt từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để được triển khai tại thị trường Mỹ, tiếp bước DrAid™ Chẩn Đoán Hình Ảnh v1. Sau thành công tại Mỹ, chúng tôi sẽ đưa sản phẩm tiếp tục chinh phục châu Âu để càng nhiều bệnh nhân toàn cầu được hưởng lợi từ công nghệ hoàn toàn do người Việt làm chủ càng tốt.

Cảm ơn ông!