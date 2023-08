Theo báo cáo Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau gửi Sở Y tế Cà Mau ngày 15/8, về vụ việc cha định đặt thi thể con vào thùng xốp và bắt xe khách về quê, vào khoảng 7h30 ngày 4/8, cơ sở này tiếp nhận bệnh nhi con anh T.M.G (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Thời điểm nhập viện, bé tím tái, thở co lõm ngực nặng, được đặt thở máy. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp nặng, bệnh màng trong, cực non tháng. Phía bệnh viện giải thích tình trạng bệnh nặng với anh T.M.G do tuổi thai 23 tuần khó cứu sống và tiên lượng tử vong.

Các bác sĩ cho bé thở máy, bơm Surfactant, kháng sinh, điều trị triệu chứng. Sau hồi sức bé hồng, thở rên rỉ, co lõm được chuyển về khoa Sơ sinh tiếp tục hồi sức.

Bệnh viện Sản nhi Cà Mau. Ảnh: CTV

“Trong thời gian điều trị từ 7h30 ngày 4/8 đến 7h ngày 5/8, bé diễn biến nặng dần, bác sĩ trực có giải thích tình trạng bệnh rất nặng và tiên lượng tử vong. Gia đình đồng ý ký tên vào biên bản và không có ý kiến hay yêu cầu giải thích gì thêm”, báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo này, đến 9h ngày 5/8, anh T.M.G đặt vấn đề xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) theo yêu cầu. Nhưng xét thấy tình trạng bệnh của bé quá nặng, chuyển viện sẽ không an toàn vì khả năng bé tử vong trên đường chuyển viện là rất cao, bác sĩ trực giải thích với gia đình nhưng gia đình vẫn cương quyết chuyển bé lên tuyến trên bằng phương tiện tự túc, chỉ xin giấy chuyển viện theo yêu cầu.

Ca trực đã hoàn thành thủ tục chuyển viện theo yêu cầu gia đình. Đến 15h ngày 5/8, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 theo yêu cầu của gia đình.

Bệnh viện khẳng định không gọi xe chuyển cấp cứu bên ngoài

Trước thông tin báo chí phản ánh: “Ngày 5/8, người đàn ông được một bác sĩ thông bảo tình trạng xấu của con trai, khuyên gia đình nên đưa bé lên TP.HCM cấp cứu, điều trị mới có cơ hội sống. Nghe anh G. nói không biết thuê xe cấp cứu thế nào, bác sĩ trên cho anh số điện thoại của một phụ nữ tên H. để trao đổi việc hợp đồng xe”, qua xác minh, Bệnh viên Sản nhi Cà Mau khẳng định tất cả nhân viên khoa Sơ sinh không tư vấn chuyển viện đồng thời không liên hệ hay cho số điện thoại của xe cấp cứu chuyển viện từ bên ngoài.

Báo cáo nêu gia đình có đặt vấn đề chuyển viện nhưng kíp trực không đồng ý và có giải thích với người nhà về tình trạng của bé.

Sau đó, bác sĩ trực có nhận được điện thoại từ một bác sĩ hiện không phải là nhân viên của bệnh viện nói đây là người nhà và đã tự liên hệ được với bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, đồng ý nhận điều trị cho bé. Bác sĩ này hướng dẫn gia đình người bệnh tự liên hệ dịch vụ xe chuyển viện 115 để chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Hợp đồng thỏa thuận vận chuyển cấp cứu 16 triệu đồng từ Cà Mau đi TP.HCM. Ảnh: BVCC

Qua sự việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Cà Mau đã yêu cầu khoa Sơ sinh, các cá nhân liên quan làm tường trình vụ việc.

Đồng thời, đề nghị rút kinh nghiệm tại khoa Sơ sinh và cho toàn bộ nhân viên y tế tại bệnh viện, khi có yêu cầu chuyển viện từ người nhà bệnh nhân, ca trực phải giải thích cho người nhà bệnh nhân đầy đủ, cặn kẽ, rõ ràng về tình trạng bệnh, các quy định của bệnh viện, chế độ theo quy định chuyển tuyến.

Bệnh viện cũng đã có quy định nghiêm cấm việc nhân viên liên hệ với dịch vụ xe cấp cứu từ bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nếu phát hiện nhân viên vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định.