Bệnh viện FV lên tiếng khi Tổng Giám đốc bị tố say xỉn, đánh bảo vệ

Liên quan đến vụ Tổng Giám đốc Bệnh viện FV bị tố say xỉn, đánh bảo vệ, diễn biến mới nhất, ngày 5/12 truyền thông của bệnh viện có thông cáo nhằm nói rõ vụ việc.

Đại diện truyền thông Bệnh viện FV cho hay, chiều nay (5/12) vợ chồng ông J.M.G - Tổng giám đốc sẽ đến xin lỗi, hỏi thăm ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương), là bảo vệ trong câu chuyện xảy ra tối 2/12.

“Phía Bệnh viện FV sẽ đề nghị chăm sóc sức khỏe cho chú ấy, thay cho lời xin lỗi”, đại diện truyền thông Bệnh viện FV.

Ông J.M.G. thừa nhận có hành động thái quá nhưng không tấn công người bảo vệ. Camera an ninh có ghi nhận diễn biến vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Như đã thông tin, ông Hùng có đơn gửi Công an phường Thảo Điền, Công an TP.Thủ Đức và Công an TP.HCM để tố cáo ông J.M.G., Tổng Giám đốc Bệnh viện FV (TP.HCM) vì đã say xỉn, hành hung ông vào tối 2/12 tại hẻm số 216 phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức.

Trong đơn tố, ông Hùng cho rằng, ông J.M.G. say xỉn, đi cùng một người đàn ông ngoại quốc khác đã đập cửa, la hét khi cố vào ngôi nhà, nơi ông đang làm nhiệm vụ bảo vệ. Dù ông Hùng cho biết, đã nhầm nhà nhưng ông J.M.G. đã kích động, thậm chí lôi kéo, hành hung ông.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có hàng xom can thiệp. Trong tối đó, Công an phường Thảo Điền có mặt, mời các bên liên quan về làm việc.

Trong ngày 5/12 phía Bệnh viện FV có thông cáo và đại diện truyền thông của bệnh viện cũng chính thức lên tiếng về vụ việc.

Bảo vệ Vũ Viết Hùng đang nằm theo dõi tại bệnh viện và có đơn tố cáo ông J.M.G - Tổng giám đốc Bệnh viện FV HCM. Ảnh: T.L

Trong thông cáo, ông J.M.G khẳng định, “tôi làm theo bản năng của bác sĩ, đó là làm tất cả để cứu người bệnh đang nguy kịch và tôi không tấn công bảo vệ… Tôi thừa nhận, tôi có thể đã phản ứng thái quá với nhân viên bảo vệ vì tôi nghĩ rằng ông ta ngăn cản tôi vào trong tòa nhà nơi một người bạn của tôi đang hấp hối. Về việc tôi có tác động đến cơ thể và có thể đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe ông ấy, tôi xin lỗi và tôi sẽ đưa ông ấy đến Bệnh viện FV để theo dõi và chăm sóc sức khỏe chu đáo nếu ông ấy đồng ý”.

Cũng theo thông cáo của Bệnh viện FV, 23h30 tối 2/12, ông J.M.G. vừa ăn tối xong tại phường Thảo Điền thì nhận điện thoại của người bạn P.D. báo có người bạn khác là D.C. vừa gọi báo “tôi đang chết”. P.D. nhắn tin báo địa chỉ của D.C. cho ông J.M.G. đến cứu người.

“Tôi dừng xe ở cuối hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng, trước cửa một tòa nhà mà tôi cho rằng D.C. ở đó và cố gắng đi vào, nhưng cửa đóng. Có một người bảo vệ ở gần đó, tôi cố gắng giải thích tình huống khẩn cấp của bạn tôi cho ông ấy nhưng ông ấy không hiểu tiếng Anh. Ông ấy tỏ ra không có thiện chí, còn vung cây gậy gỗ trước mặt tôi. Tôi có hét vào mặt ông ta, đẩy ông ta ra và ông ta bỏ chạy nhưng tôi không tấn công ông ấy. Tôi đuổi theo, cố đẩy ông quay lại về phía cửa tòa nhà và nói “làm ơn hãy mở cửa”, sau đó thì tôi tuyệt vọng bỏ cuộc và cố gọi lại cho P.D nhưng anh ấy không nghe máy’, ông J.M.G kể chi tiết.

Trong tối 2/12, khi nhận tin báo về vụ ẩu đả tại hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng, Công an phường Thảo Điền đã có mặt mời các bên liên quan về làm việc. Ảnh: T.L

Trong vụ việc này, ông J.M.G. nói rõ, người bạn P.D. đã cho ông nhầm số nhà. Sau đó, ông vào đúng nhà, nhanh chóng cứu người bạn đang bị nhồi máu cơ tim, đưa đi cấp cứu.