Nguồn tin xác nhận, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Thảo Điền đã có giấy mời làm việc đối với vợ chồng ông Jean Marcel Guilion (Tổng giám đốc) cùng vợ, là bà Nguyễn Thị Lệ Thu (Giám đốc Tiếp thị & Phát triển kinh doanh của Bệnh viện FV HCM).

Nội dung làm việc liên quan đến vụ ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương, là bảo vệ) tố cáo ông Jean Marcel Guilion say xỉn, hành hung ông vào tối 2/12 và về những thông tin trên trang facebook cá nhân của bà Nguyễn Thị Lệ Thu.

Vợ chồng Tổng giám đốc Bệnh viện FV HCM tại thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Đội An ninh, Công an TP.Thủ Đức mời bà Lệ Thu làm việc vì những thông tin mà bà viết, chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân và sự phản ứng với lực lượng công an.

Đại diện truyền thông của Bệnh viện FV cũng đã xác nhận những thông tin trên. Ngoài ra, đại diện truyền thông còn cho biết, chiều 5/12, vợ chồng ông Jean Marcel Guilion đã có mặt tại trụ sở Công an phường Thảo Điền để làm việc theo giấy mời của công an.

Một cán bộ Công an phường Thảo Điền cho biết, đơn vị mời nhiều lần ông Jean Marcel Guilion mới đến làm việc.

“Vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ lên trên để xử lý theo thẩm quyền”, người này nói.

Bà Lệ Thu chia sẻ bài viết dài nói về vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Bà Lệ Thu có bài viết khá dài trên facebook cá nhân để nói về vụ việc xảy ra giữa chồng bà và bảo vệ Hùng vào tối 2/12. Bài viết này hiện đã không còn trên trang facebook của bà Lệ Thu. Tuy nhiên, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường đã xác lập vi bằng để có căn cứ trợ giúp ông Hùng trong quá trình tố cáo.

Như đã thông tin, ông Hùng đã gửi đơn đến Công an phường Thảo Điền, Công an TP.Thủ Đức và Công an TP.HCM tố cáo ông Jean Marcel Guilion say xỉn, hành hung ông vào tối 2/12 tại hẻm 216 đường Nguyễn Văn Hưởng.