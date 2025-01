Theo đó, Hoàn Mỹ Thủ Đức là cơ sở y tế tiên phong tại TP.Thủ Đức được công nhận đạt chuẩn quốc tế ACHSI, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ trao chứng nhận, bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nhấn mạnh: "Các bệnh viện trong hệ thống luôn chú trọng đầu tư và cải tiến chất lượng theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây là cam kết của chúng tôi trong việc đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng vì sức khỏe cộng đồng".

Hành trình đạt chuẩn chất lượng quốc tế ACHSI

Tiêu chuẩn của Hội đồng Úc về Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe (ACHSI) được công nhận tại hơn 20 quốc gia, là thước đo uy tín đánh giá chất lượng bệnh viện. Bộ tiêu chuẩn này đảm bảo người bệnh luôn được chăm sóc toàn diện và liên tục, từ khi nhập viện, điều trị, xuất viện, cho đến giai đoạn theo dõi sau điều trị. Đồng thời, ACHSI tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro và cải tiến liên tục trong hệ thống y tế.

Để đạt chứng nhận ACHSI, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức đã xuất sắc hoàn thành 38/39 tiêu chí thuộc 6 khía cạnh chính của bộ tiêu chuẩn EQuIP7, bao gồm: Chăm sóc người bệnh: Đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm điều trị; Dịch vụ chăm sóc: Cải thiện hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế toàn diện; Cải tiến chất lượng: Thực hiện các quy trình giám sát và cải tiến liên tục; Quản trị doanh nghiệp: Minh bạch và hiệu quả trong vận hành; Quản lý nguồn nhân lực: Đào tạo đội ngũ y bác sĩ đạt tiêu chuẩn quốc tế; An toàn môi trường bệnh viện: Đảm bảo không gian điều trị an toàn, thân thiện.

Ngoài việc cải tiến quy trình, bệnh viện còn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên y tế, nâng cấp cơ sở vật chất và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kết quả đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (Phiên bản 2.0) năm 2023 do Sở Y tế TP.HCM thực hiện, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức đạt 4,08/5 điểm, nằm trong top 40 bệnh viện xuất sắc của TP.HCM. Bệnh viện cũng duy trì liên tục 3 năm đạt mức 5 - mức an toàn cao nhất theo tiêu chí đánh giá phẫu thuật của Bộ Y tế.

Ths. Phạm Tuấn Phú, Giám đốc điều hành Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, chia sẻ: "Chúng tôi luôn tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất trong các quy trình vận hành và chính sách để tạo ra một môi trường chăm sóc y tế an toàn và hiệu quả. Việc đạt được chứng nhận ACHSI không chỉ là niềm tự hào của tập thể bệnh viện, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, hướng tới xuất sắc lâm sàng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân".

Hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong chăm sóc người bệnh

Chứng nhận ACHSI không chỉ minh chứng cho chất lượng vượt trội của Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức mà còn mở ra cơ hội để người dân tại TP. Thủ Đức và các khu vực lân cận được tiếp cận với dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế.

Theo TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, các bệnh viện ngoài công lập, bao gồm Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, đang góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Tiêu chuẩn ACHSI là động lực để các bệnh viện tư nhân và công lập nâng cao năng lực, cải tiến chất lượng và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Sự công nhận từ ACHSI là dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, khẳng định chất lượng dịch vụ và đặt nền tảng vững chắc để bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trên con đường nâng cao sức khỏe toàn diện và bền vững.

Huỳnh Như