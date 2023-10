Các gia đình hiếm muộn tại Việt Nam hiện đang dần được tiếp cận với các công nghệ hiện đại. Trong đó, với việc ứng dụng kịp thời các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là chọn lựa hệ thống thiết bị nuôi cấy phôi tại các phòng nuôi cấy phôi, đã góp phần không nhỏ nâng cao tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu - Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong nuôi cấy phôi: Timelapse, sàng lọc và nuôi cấy phôi n5 đã và đang được áp dụng cùng với việc quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế JCI và RTAC giúp tỉ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm lên tới 74%.

Cuộc cách mạng về kỹ thuật nuôi cấy phôi trong điều trị vô sinh rút ngắn hành trình “ươm mầm”, giúp các gia đình hiếm muộn sớm đón con khỏe mạnh. Có phôi chất lượng, nhiều vợ chồng hiếm muộn tiết kiệm được thời gian và chi phí điều trị, nâng cao chất lượng sống.

Theo thống kê mới nhất của bệnh viện Phương Châu, tỉ lệ thành công thụ tinh ống nghiệm tại IVF Phương Châu là 60 - 74%. Để đạt được tỉ lệ trên, bước đánh giá lựa chọn phương án nuôi phôi chất lượng là một trong các bước quan trọng góp phần quyết định đến thành công của mỗi ca thụ tinh ống nghiệm.

Khách hàng được tư vấn phôi qua hình ảnh từ tủ Timelapse. Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

Hiện nay vẫn tồn tại 2 xu hướng nuôi phôi theo tuổi phôi là phôi phân chia giai đoạn sớm (n2-n3) và phôi nang (n5-n6). Ở 2 xu hướng nuôi phôi này thì nuôi phôi n5 và chuyển phôi ngày 5 đang là xu hướng được chọn của nhiều Trung tâm Hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước. Nhiều nghiên cứu cho thấy, phôi được nuôi cấy đến ngày 5 cho tỷ lệ thành công cao hơn do khả năng phôi làm tổ tốt hơn phôi giai đoạn sớm.

Một số những ưu điểm của nuôi cấy phôi n5 có thể kể đến như tăng tỉ lệ thành công do chọn lọc được phôi có tiềm năng phát triển tốt; Giảm số phôi chuyển và giảm tỷ lệ đa thai; An toàn hơn trong việc thực hiện kỹ thuật trữ rã phôi sau đó; An toàn hơn khi xét nghiệm di truyền với mục đích sàng lọc các bệnh di truyền trước chuyển phôi.

Bên cạnh đó, một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nuôi phôi n5 có số lượng và chất lượng phôi giai đoạn n2-n3: số lượng phôi n2- n3 càng nhiều thì khả năng phôi phát triển giai đoạn phôi n5 càng nhiều và ngược lại; Chu kỳ chuyển phôi nang vẫn có thể bị hủy do không tạo được phôi nang.

Việc nuôi cấy phôi nang (dài ngày) đòi hỏi chất lượng hệ thống nuôi cấy hiện đại, kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi cấy phôi cũng là một trong những yếu tố quan trong trong việc triển khai nuôi cấy phôi n5.

Labo IVF Phương Châu hiện được trang bị hệ thống phòng sạch chất lượng cao và ổn định, hệ thống tủ nuôi cấy phôi hiện đại, hệ môi trường nuôi cấy phôi tốt và các chuyên viên phôi học có tay nghề cao. Do đó, quy trình nuôi cấy phôi ngày 5 luôn đảm bảo tính an toàn, ổn định và đạt hiệu quả tạo phôi nang cao.

Chọn lọc phôi chuyển được thực hiện qua việc đánh giá chất lượng phôi ngoài hình thái còn kết hợp với động học phát triển của phôi trong cả tiến trình phát triển tại phòng Lab. Phôi sẽ được quan sát liên tục nhờ hệ thống nuôi cấy phôi Timelapse. Một trong những loại tủ cấy hiện đại hiện nay được trang bị tại các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại tại phòng Lab IVF Phương Châu. Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

Hệ thống tủ Timeplase giúp theo dõi liên tục sự phát triển của phôi, giám sát phôi an toàn trong tủ cấy, và cung cấp nhiều thông tin về phôi nhằm chọn phôi tiềm năng để sử dụng nhằm gia tăng hiệu quả điều trị thụ tinh ống nghiệm, nên được xem là vượt trội hơn so với hệ thống nuôi cấy truyền thống gián đoạn.

Tại IVFPC khi khách hàng nhận kết quả phôi sẽ được trải nghiệm việc quan sát phôi của chính mình qua hệ thống kết nối từ tủ cấy Timelapse và hiểu được phần nào chuyên viên phôi học đánh giá phôi mình như thế nào qua các giai đoạn khác nhau.

Có được phôi chất lượng là giải pháp hiệu quả giúp nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lớn tuổi, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, không tinh trùng… đến gần hơn với giấc mơ “có con” an toàn, khỏe mạnh.

Không chỉ giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có con, ngày nay các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại còn giúp chẩn đoán nhanh, chính xác; quá trình điều trị có tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm bớt đau đớn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh

ThS. Phan Thị Dọn

(Phó Lab, Khoa Hiếm Muộn IVF Phương Châu)