Bị bạn trai bỏ rơi, cô gái trẻ sinh con trong nhà trọ, được mái ấm cưu mang

Ngay giữa lòng TP Vinh (Nghệ An) có một xưởng may vô cùng đặc biệt. Ngoại trừ tiếng máy may, xưởng gần như không có tiếng trò chuyện. Bởi, đa số nhân viên tại đây đều là những người kém may mắn, khiếm khuyết một phần cơ thể.