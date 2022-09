Bị bắt vì rút súng đe dọa người phụ nữ

Ngày 12/9, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghi phạm Sơn. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Liên Vĩ Lập (ngụ TP.HCM) cho chị P.T.D.L (39 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) mượn 1 tỷ đồng. Chị L. đã trả được 900 triệu đồng.

Mới đây, Lập cùng Bùi Ngọc Sơn xuống Lai Vung tìm chị L. để đòi 100 triệu còn lại. Hai bên xảy ra cãi nhau, nghi phạm Sơn rút khẩu Rulo ra đe doạ chị L. Mọi người xung quanh xông vào khống chế Sơn và trình báo Công an.

Kết quả giám định, khẩu súng nói trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.