Sáng 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Thái Thiện (tên gọi khác Thiện “Soi”, 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, là con trai ông Thiện, cùng trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.

Khoảng 8h20, hai bị cáo được xe đặc chủng chở đến tòa. Phiên tòa có đông đảo người dân tham dự, do khán phòng hạn chế, họ được bố trí ghế ngồi theo dõi bên ngoài.

Bị cáo Lê Thái Thiện và con trai Lê Thái Phong tại tòa. (Ảnh: Quang Hưng)

Tại phiên tòa sáng nay, nhiều người có nghĩa vụ liên quan tiếp tục vắng mặt và có đơn xin vắng mặt, mặc dù tòa đã triệu tập lần 2.

Về sự vắng mặt của nhiều người có nghĩa vụ liên quan, hai bị cáo không có ý kiến. Đại diện VKS cho rằng, việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. HĐXX sau đó thông báo tiếp tục phiên tòa.

Sau khi nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng, được HĐXX hỏi có đồng ý với nội dung bản cáo trạng truy tố không, bị cáo Lê Thái Thiện đã trình bày kháng cáo, kêu oan với cả hai tội danh trên vì cho rằng chưa thu lợi được số tiền như cáo buộc và từ đó không có có hành vi rửa tiền.

"Bị cáo mong HĐXX xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và đúng pháp luật quy định. Bị cáo bị oan", bị cáo Lê Thái Thiện trả lời trước HĐXX.

Để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi đối chất giữa bị cáo và các bị hại về thời gian, số tiền lãi, phương thức cho vay, thu lãi.... Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tuần, sau đó HĐXX sẽ tuyên án đối với hai bị cáo.

Đại diện Viện KSND thị xã Phú Mỹ công bố bản cáo trạng truy tố. (Ảnh: Quang Hưng)

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác tội phạm của ông L.N.T. (43 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã điều tra, xác định được từ năm 2018 cha con Thiện “Soi” đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao, với mức từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày.

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, sau đó tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, ông Lê Thái Thiện đã cho nhiều người khác vay tiền, sau khi người vay mất khả năng chi trả thì yêu cầu “gán nợ” nhà, đất.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, có 9 người vay tiền của ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng, mức lãi suất vay từ 109 - 146%/năm. Những người này đã trả được cho ông Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.

Cơ quan tố tụng cáo buộc cha con Thiện “Soi” thu lời bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Để giúp sức cho hành vi của bị can Thiện, bị can Lê Thái Phong có nhiệm vụ hỗ trợ, đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, bản thân bị can Phong cũng thực hiện hành vi riêng lẻ, khi cho vay lãi nặng với 23 người, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người, do thẩm phán Bùi Xuân Thường làm chủ tọa. (Ảnh: Quang Hưng)

Về hành vi “Rửa tiền”, cơ quan điều tra kết luận, trong quá trình cho vay, sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, cha con ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền gần 60 tỷ đồng.

VKSND thị xã Phú Mỹ truy tố hai cha con Thiện “Soi” về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 BLHS với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù; truy tố tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 BLHS với khung hình bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.