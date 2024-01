Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó, khoảng 5h15 cùng ngày, tổ công tác thực hiện tuần tra chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ 91. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú), lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang BKS 60C-544.24 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác, lợi dụng đêm tối, đối tượng điều khiển xe ô tải vội bỏ lại phương tiện rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Lực lượng chức năng thu giữ 12.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Ảnh: Tiến Tầm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải đối tượng bỏ lại có nhiều bọc nilon màu đen, bên trong có chứa 12.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tập trung lực lượng, phương tiện truy tìm đối tượng bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 4/1, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Thái (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) với hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Tang vật thu giữ. Ảnh Công an Sóc Trăng

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận chở thuê hơn 22.000 bao thuốc lá nhập lậu từ Long An về Sóc Trăng tiêu thụ.