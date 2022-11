Bị đánh vì quỵt tiền mua dâm, người đàn ông hoang báo bị cướp

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý với người hoang báo, là Nguyễn An (37 tuổi, ngụ quận 3) cùng những người liên quan.

Trước đó rạng sáng 18/11, An đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh trình báo bị một người đàn ông và một phụ nữ tấn công, cướp tài sản.

Công an làm rõ về vụ hoang báo cướp tài sản, đã mời Nguyễn Anh (phải) và cô gái tên T. đến làm việc. Ảnh: CA

An tường trình, rạng cùng ngày, khi đang chạy xe gắn máy ở đường Trường Sa, đoạn thuộc quận Bình Thạnh thì thấy một phụ nữ đi bộ trên đường nên anh tiếp cận, ngỏ ý cho đi nhờ xe và cô gái này đồng ý.

Khi An chở cô gái đến khu vực bãi đất trống gần đó thì từ phía sau, người phụ nữ dùng gạch đập vào đầu anh. Lúc này xuất hiện thêm một người đàn ông lao đến tấn công, cướp tài sản của anh rồi tẩu thoát.

Theo An, tài sản bị cướp đi gồm: xe gắn máy, điện thoại, nhẫn vàng và tiền mặt.

Nguyễn Hoàng Lâm (là cháu của T - trái) và Nguyễn Quang Dư bị công an mời làm việc. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Bình Thạnh vào cuộc, phối hợp cùng Đội 3 – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để xác minh, truy xét. Công an đã trích xuất hình ảnh camera ở nhiều vị trí nhằm xác định những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã nhanh chóng xác định, mời những người liên quan đến điều tra. Từ đó, làm rõ bản chất vụ việc không như An trình báo.

Công an làm rõ, An là người nghiện ma tuý, hiện sống lang thang. Tối 17/11, An gặp người bạn tên Tỷ (chưa rõ lai lịch) tại quận 11 nên rủ người này đi mua ma tuý về sử dụng.

Tỷ lấy xe chở An đi mua ma tuý ở đường Tô Hiến Thành, quận 10 rồi cả hai thuê khách sạn gần đó để hút chích.

An có liên lạc với cô gái N.T.T.T (25 tuổi, ngụ quận 1) để mua dâm, theo giá thoả thuận là 5 triệu đồng. Tại khách sạn, T. cũng sử dụng ma tuý cùng An và Tỷ. Sau đó, T. và An có hai lần 'vui vẻ' với nhau.

Kết thúc cuộc vui, T. đòi tiền thì An nói không có, dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này, An đưa cho T một số tài sản như: một điện thoại, nhẫn vàng… để làm tin và yêu cầu cô gái này theo mình đi mượn tiền người quen.

T. gọi điện cho cháu trai là Nguyễn Hoàng Lâm đến chở đi và gọi thêm Nguyễn Quang Dư, Thái (chưa rõ lai lịch) đi cùng, đề phòng An… giở trò. Còn An đặt GrabBike di chuyển.

Đến khu vực vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, An đến người quen mượn tiền nhưng không được. An nói nhóm của T. đi cùng qua nhà người thân khác ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3 để An tiếp tục mượn tiền.

Đến bãi đất trống ở đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh, nhóm của T. yêu cầu An dừng lại nói chuyện và hỏi dứt điểm có trả tiền không? An chỉ trả lời “không biết”, khi bực tức, T. nhặt cục gạch ven đường đánh vào đầu An.

Lâm (là cháu của T.) và Dư cũng xông vào đánh An. Sau đó cả nhóm của T. bỏ đi.

Vì không lấy lại được tài sản đã giao cho T và bị đánh, nên An đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh để trình báo là bị cướp.

Qua làm việc, đến nay An thừa nhận, là do mâu thuẫn trong việc mua bán dâm, chứ không phải bị cướp. Về tài sản là điện thoại, nhẫn vàng, là do An tự giao cho T. để làm tin, ngoài ra An không bị chiếm đoạt gì thêm.