VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật - giảng viên Đại học luật TP.HCM) và 3 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM và Bình Dương.

Cáo trạng nêu rõ, bị can Hằng thừa nhận đã xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Nguyễn Phương Hằng tại CQĐT. Ảnh: CQĐT cung cấp

Về lý do mời bị can Đặng Anh Quân tham gia nhiều buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khai, do ông Quân là người có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chí hướng và cùng quan điểm với bị can. Vì vậy, không cần bàn bạc trước cả 2 vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream.

Các tài liệu bị can Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý người này đã chuẩn bị trước, để đem ra phân tích cụ thể hơn về vấn đề pháp lý trong các buổi livestream.

Về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, ông Võ Hoài Linh không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà chỉ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh chưa có yêu cầu bồi thưởng về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm bà Oanh và bồi thường về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Bà Đặng Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật; ông Nguyễn Đức Hiển và bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm.

Vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm bồi thường về vật chất là 30,948 tỉ đồng và bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Ông Huỳnh Minh Hưng yêu cầu bị can Hằng bồi thường hơn 43 tỷ đồng.

Trước yêu cầu bồi thường về vật chất và tinh thần của các bị hại, bị can Nguyễn Phương Hằng khẳng định chỉ thực hiện theo phán quyết của tòa còn bị can Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường.

Theo truy tố, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng (trước đây tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền đến năm 2012 thì đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng) đã sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sỹ Hoài Linh, ca sỹ Vy Oanh, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên- Công Vinh, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Theo lời khai của bà Hằng, những thông tin liên quan đến đời tư của các bị hại là bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm bị can Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, 31 tuổi, nhân viên) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Ðại Nam).