{"article":{"id":"2220512","title":"Bi kịch của người đàn ông lớn tuổi, thành đạt, thích 'cơi nới'","description":"Những người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình nhưng ngoại tình, dù được thỏa mãn ham muốn trong thời gian cơi nới thêm \"phòng nhì\" nhưng lại gánh chịu nhiều hệ lụy về sau.","contentObject":"<p><strong>Sinh con với người đáng tuổi cháu mình</strong></p>

<p>Ông M. - sinh năm 1930 là doanh nhân giàu có, thành đạt nổi tiếng ở đất Hà thành. Vợ ông bị bệnh nặng, nhiều năm trời phải nằm một chỗ. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho vợ và 5 người con.</p>

<p>Ông luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Trong số đó có cô sinh viên tên H. (sinh năm 1987) thực tập tại chi nhánh công ty của ông ở vùng núi Tây Bắc. </p>

<p>Trong chuyến công tác dài ngày tại chi nhánh công ty, ông M. gặp H. Cô sơn nữ thần tượng người đàn ông tài năng ấy rồi đem lòng yêu.</p>

<p>Năm 2007, cô mang thai và sinh cho ông M. một cậu con trai. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm ADN, biết chắc chắn đó là con mình, ông M. làm giấy khai sinh cho con mang họ của mình. Chuyện tình vụng trộm giữa 2 người cách nhau 57 tuổi kéo dài được hơn 3 năm. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg?width=768&s=RyqwUJztBYC9tcfXJViqmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg?width=1024&s=KVk8y-3R9-jh2LZ5Vsbkiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg?width=0&s=p_oYNWwPdzHa3J5CUCbN1w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg?width=768&s=RyqwUJztBYC9tcfXJViqmw\" alt=\"dan ong.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg?width=260&s=eJLQWKdtn8w5tmAstEpF9Q\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh họa: Pexels</figcaption>

</figure>

<p>Ông M mua cho mẹ con H. một ngôi nhà trị giá 2 tỷ đồng ở quê cô, đồng thời lo cho cô một công việc ổn định để 2 mẹ con có thể tự chăm sóc nhau. Với tất cả tình yêu dành cho thần tượng, cô sơn nữ và con trai an phận, không mơ tưởng gì tới tài sản của ông M. </p>

<p>Đầu năm 2010, sau khi vợ mất 3 tháng, ông M. liền đi đăng ký kết hôn với M. Nhưng, chỉ được vài tháng thì ông đột ngột qua đời, không để lại di chúc.</p>

<p>Những người con của vợ cả ông M. muốn thâu tóm tài sản của mẹ con cô H, và muốn “trả thù”. Họ cho rằng vì cô H. mà mẹ của họ mới ra đi trong tủi hận. </p>

<p>Họ kéo nhau tới nhà H., đòi lại căn nhà và đuổi 2 mẹ con H. ra đường. Bị dồn vào bước đường cùng, H. tìm đến văn phòng luật sư Phạm Hồng Hiển để mong được tư vấn lấy lại phần tài sản thuộc về mình.</p>

<p>Những người con đã trưởng thành của ông M. không ngờ rằng, cô H. và ông M. đã đăng ký kết hôn và có con chung. Cả hai mẹ con cô H .đều thuộc hàng thừa kế tài sản thứ nhất của ông M. Qua xác minh, nếu theo đúng luật thừa kế thì khối tài sản hàng chục tỷ của ông M. cũng sẽ được chia cho 2 mẹ con H.</p>

<p><strong>'Ăn ốc đổ vỏ' cho bồ nhí </strong></p>

<p>Bi kịch khác đến từ người đàn ông ở độ tuổi U60, cũng là doanh nhân thành đạt. Ông T. đã có vợ và 2 cô con gái. Tuy nhiên, mong muốn có cậu con trai chống gậy, ông đi tìm niềm vui bên ngoài. Đến mỗi chi nhánh của công ty, ông đều cơi nới thêm cơ sở của riêng mình. </p>

<p>Cô bồ thứ 3 tên P. vừa trẻ vừa xinh đẹp khiến ông yêu thương thật lòng. Chuyện tình vụng trộm kéo dài 10 năm, ông có hẳn 2 cậu con trai với cô ấy. Đứa lớn 10 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi. Bồ đẹp, con trai như ý nên ông T. hết lòng yêu chiều. Với năng lực tài chính của mình, ông chu cấp cho bồ nhí đầy đủ. Ông đầu tư cho cô nhiều bất động sản, spa, cửa hàng thời trang...</p>

<p>Một lần, ông T. đưa đại gia đình P. đi du lịch dài ngày. Tình cờ, ông cầm điện thoại của P. thì thấy bức ảnh người đàn ông lạ đang ôm con trai thứ 2 của mình trong lòng. Bằng trực giác của một doanh nhân sành sỏi, ông T. nảy sinh nghi ngờ nên bí mật lấy mẫu bàn chải đánh răng trong khách sạn của 2 cậu con trai mang đi xét nghiệm ADN.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-bi-kich-con-rieng-adn-1-1-907.png?width=768&s=lRnF-hc7rb3_psptZIyMxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-bi-kich-con-rieng-adn-1-1-907.png?width=1024&s=BZs_-MDGk-4fCppNTnsPsA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-bi-kich-con-rieng-adn-1-1-907.png?width=0&s=b-VPSge3TNoBTVj_cJjTQQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-bi-kich-con-rieng-adn-1-1-907.png?width=768&s=lRnF-hc7rb3_psptZIyMxg\" alt=\"W-bi-kich-con-rieng-adn-1-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-bi-kich-con-rieng-adn-1-1-907.png?width=260&s=q06W4IC9UC2lK9M7X520KQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Sự thật đau lòng, cậu con trai 5 tuổi được ông yêu thương hết mực lại không cùng huyết thống với ông. Khi phát hiện bị P. lừa dối, ông T. ngay lập tức cắt các khoản chu cấp, thu hồi lại những tài sản ông đã đầu tư cho P.</p>

<p>Ông T. đòi quyền nuôi cậu con trai 10 tuổi của mình. Tuy nhiên, P. ra điều kiện ông phải cho cô 5 tỷ đống để làm vốn đầu tư kinh doanh bất động sản. Ông T. không đồng ý, chỉ duy trì khoản trợ cấp tối thiểu. </p>

<p>P. không cam chịu. Cô thuê luật sư để được hỗ trợ pháp lý, bởi cô muốn được nhận nhiều hơn những gì ông T. định đưa cho cô. </p>

<p>Ông T. cũng tìm tới luật sư Phạm Hồng Hiển để được hỗ trợ. </p>

<p>\"Cả hai bên đều sai. Nếu ra tòa thì cô P. sẽ chỉ được cấp dưỡng theo luật. Còn nếu ông T. giành được quyền nuôi con, P. sẽ gần như mất trắng. Vì thế, tôi chỉ khuyên 2 bên nên hòa giải và tìm tiếng nói chung\", luật sư Hiển nói.</p>

<p>Có lẽ cả ông M., ông T. khi \"cơi nới\" phòng nhì bên ngoài đều không ngờ tới ngày những đứa con của mình phải chứng kiến cảnh bố mẹ kiện tụng nhau. Chỉ vì ham muốn nhất thời mà những người đàn ông ấy đã đẩy người thân của mình vào bi kịch đau lòng.</p>

