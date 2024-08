Mariah Carey. Ảnh: Rob Latour/Shutterstock

Mariah Carey nói cô ghi nhận tình cảm cũng như sự tôn trọng quyền riêng tư mà mọi người dành cho mình vào thời khắc khó khăn này. Trong thông báo gửi đến PEOPLE, nữ ca sĩ sinh năm 1969 cho biết mẹ cô - bà Patricia và chị gái Alison qua đời cùng ngày vào dịp cuối tuần qua khiến trái tim cô tan nát.

"Dù sao tôi cũng thấy được an ủi phần nào khi ở bên mẹ trước khi bà ra đi", Mariah Carey chia sẻ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao hai người thân của nữ ca sĩ qua đời bởi Mariah Carey không tiết lộ chi tiết gì thêm.

Bà Patricia từng là ca sĩ opera và giáo viên dạy thanh nhạc trước khi sinh Mariah. Tuy nhiên, bà và bố Mariah ly dị khi nữ ca sĩ mới 3 tuổi. Mối quan hệ giữa hai mẹ con căng thẳng trong nhiều năm bởi họ luôn mâu thuẫn và đối đầu. Điều này đã được nữ ca sĩ đề cập trong hồi ký The Meaning of Mariah Carey phát hành năm 2020.

Tuy vậy, Mariah Carey vẫn dành tình cảm đặc biệt cho mẹ mình và dành nguyên một chương trong cuốn sách để viết về bà Patricia. Năm 2010, họ cùng tham gia chương trình đặc biệt Mariah Carey: Merry Christmas to You của ABC và song ca bài O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus vô cùng ăn ý.

Mariah Carey song ca với mẹ:

An Na - Theo PEOPLE