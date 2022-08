‘Bi kịch gia đình’ trong vụ thâu tóm đất vàng ở Bình Dương

Sáng nay (25/8), phiên tòa xét xử vụ thâu tóm “đất vàng” ở Bình Dương tiếp tục với phần tranh luận.

Trong vụ thâu tóm “đất vàng” ở Bình Dương, ngày 28/5/2021, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tổng Công ty SX- XNK Bình Dương) nhờ người có tên Vũ Huy Hoàng đứng tên) tại tờ bản đồ số 30,6; thửa đất số 3,6 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 16/11/2016 tại địa chỉ ở Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trình bày tại tòa, vợ ông Nguyễn Văn Minh khẳng định, tất cả những tài sản mà vợ chồng bà có, dù tài sản nhỏ thì đó đều là công sức của cả hai vợ chồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

“Đối với gia đình tôi đây là bi kịch. Tội danh này nó hệ lụy cả đời con, đời cháu tôi. Bản thân tôi bây giờ không biết sống như thế nào. Tôi không còn khoản thu nhập nào hàng tháng. Tôi chỉ biết nương tựa vào chồng. Khoản cổ phần cuối cùng chúng tôi cũng đã phải nhượng cho ông Võ Hồng Cường để khắc phục hậu quả. Đối với tôi, người phụ nữ 70 tuổi, một người vợ, một người phụ nữ rất đáng tội nghiệp”, lời của vợ bị cáo Minh.

Vợ của bị cáo Minh mong HĐXX lắng nghe và xét xử một cách thấu đáo.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh: 14-15 năm tù vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15-16 năm tù tội Tham ô tài sản.

Tổng hợp hình phạt mà đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Minh là 19- 30 năm tù;

Đại diện VKS cũng đề nghị tuyên phạt con gái ông Minh, bị cáo Nguyễn Thục Anh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển): 3-4 năm tù tội Tham ô tài sản;

Con rể ông Minh là bị cáo Nguyễn Đại Dương bị đề nghị mức án 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tranh luận với đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Đại Dương tiếp tục cho rằng mình bị oan.