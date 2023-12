Xem clip:

Thuận Zilo xuất hiện trong các clip thu hút hàng triệu lượt xem

Thuận Zilo tên thật là Nguyễn Văn Thuận, nổi tiếng trên mạng xã hội qua những điệu nhảy Zumba đẹp mắt dựa trên nền các bài nhạc Việt và phong cách cá nhân đặc biệt. Nhưng không nhiều người biết, để trở thành hiện tượng mạng xã hội, nhận được sự hâm mộ từ cộng đồng người yêu thích nhảy Zumba như hiện nay, Thuận đã phải trải qua nhiều năm rèn luyện tích cực, nghiêm khắc với bản thân và rất nhiều khó khăn thời thơ ấu.

Đường đến với Zumba

Thuận sinh ra trong gia đình thuần nông tại Phú Xuyên, Hà Nội. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mọi niềm hi vọng và nguồn lực của gia đình đều tập trung vào cậu út. Thương bố mẹ vất vả, học hết lớp 12, Thuận không học lên cao nữa mà đi làm để phụ giúp kinh tế cho gia đình. 9X lăn lộn làm đủ nghề, từ làm bánh, thợ cắt tóc, thợ trang điểm, công nhân cho một công ty may...

Đi làm vất vả là thế, nhưng Thuận vẫn rất lạc quan, yêu đời và luôn tìm mọi cách để thỏa mãn niềm đam mê nhảy múa từ bé của mình. Năm 2016, một trung tâm dạy nhảy Zumba mở gần nhà Thuận. Dù lúc đó lương công nhân chỉ được 5-6 triệu đồng/tháng nhưng Thuận vẫn đăng ký đi học.

Sau đó, nhờ có đam mê và năng khiếu nhảy, Thuận được trung tâm dạy nhảy Zumba lớn đầu tiên ở Hà Nội nhận đào tạo bài bản để trở thành huấn luyện viên (HLV).

Thuận không ngần ngại làm mọi công việc, từ công nhân may, thợ làm bánh, bán hàng online... để kiếm tiền phụ giúp gia đình và thỏa mãn đam mê nhảy múa

Trở thành hiện tượng mạng xã hội

Lúc đầu, bố mẹ Thuận không ủng hộ cậu con trai duy nhất theo nghề nhảy. “Ở quê lúc đó, mọi người sợ cho em đi nhảy sẽ dễ sa ngã, ăn chơi đua đòi. Nhưng em nói bố mẹ hãy tin tưởng và cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy nhảy múa là công việc kiếm tiền nghiêm túc”, Thuận tâm sự.

Năm 20 tuổi, Thuận “lơ ngơ” một mình lên phố lớn tham gia khóa đào tạo huấn luyện viên Zumba. Được thỏa mãn đam mê nhảy múa và khát khao sớm đi làm kiếm tiền hỗ trợ gia đình, Thuận tự đặt mục tiêu mỗi ngày phải học được 4 bài nhảy Zumba. Trong khi với nhiều người, để nhảy được 1 bài chỉ sau 1 buổi học là rất khó khăn.

“Em luôn ép bản thân mình phải tập trung học nghiêm túc, quy củ. Em tìm hiểu thêm trên mạng xã hội, tự học thêm các bài hay để có thêm tư liệu phục vụ cho việc đi dạy nhảy”, Thuận bộc bạch.

Nhờ ý chí quyết tâm và chăm chỉ tập luyện, cùng với đam mê nhảy mãnh liệt, chỉ sau 1 thời gian ngắn Thuận được đứng lớp làm HLV dạy nhảy.

9X luôn xuất hiện trước mọi người với phong cách sôi động, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng tích cực

Năm 2020, các trung tâm dạy nhảy ở thành phố đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Thuận về quê. Để thỏa đam mê và lan truyền tình yêu nhảy Zumba tới cộng đồng, Thuận bắt đầu làm các clip hướng dẫn và dạy nhảy online miễn phí.

“Đoạn clip đầu tiên thu hút được sự chú ý của mọi người và lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội, em vui lắm. Cứ vài phút em lại mở ra đếm view, đếm like của mọi người. Em không quên được cảm xúc khi đó”, Thuận nhớ lại.

Với phong cách hướng dẫn rất tự nhiên, mộc mạc gần gũi, các kênh mạng xã hội của Thuận Zilo đã thu hút được đông đảo người hâm mộ.

Khoảng lặng cuộc sống

Nổi danh trên mạng xã hội và nhiều người hâm mộ tìm đến muốn được học nhảy Zumba, thu nhập của Thuận ngày một tăng cao. Thế nhưng, khi bắt đầu kiếm ra tiền cũng là lúc Thuận phát hiện mẹ bị ung thư máu.

Thương mẹ, Thuận lao vào làm ngày làm đêm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Không quản đường xa mưa nắng, bất cứ nơi nào học viên cần là Thuận sẵn sàng tới. Có những ngày Zilo dậy từ 4h sáng, đi xe máy từ Xã Đàn (quận Đống Đa) sang huyện Đông Anh để dạy nhảy.

9X còn mang đồ nông sản ở quê như gạo, hoa quả, rau củ, đồ ăn, đồ uống… lên phố bán online. Phòng trọ nhỏ xíu hơn 10m2 của Thuận ngoài chiếc giường ngủ luôn ngập hàng hóa.

Thuận chăm chỉ, nỗ lực không ngừng mỗi ngày mong kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ được ăn đồ ngon hơn, dùng thuốc tốt hơn

Chứng kiến con trai sống hết mình với đam mê và thành công với nghề dạy nhảy, mẹ Thuận hoàn toàn ủng hộ. “Khi nằm trong bệnh viện, mẹ toàn mở YouTube để khoe em với các bạn đồng bệnh. Mẹ rất tự hào về em”, Thuận rưng rưng nhớ lại.

Thế nhưng, 1 năm sau đó, 9X vẫn phải khóc tiễn biệt mẹ. Để mẹ tự hào hơn về mình, để vơi đi nỗi nhớ mẹ, Thuận Zilo lại lao đầu vào công việc, dành nhiều tâm huyết cho nghề nhảy nhiều hơn. Dạy nhảy Zumba đã giúp cho Thuận có cuộc sống đủ đầy và còn hỗ trợ được gia đình, người thân.

Cháy với đam mê

Nhận thức được mình sinh ra không phải từ một bệ phóng tốt, Thuận luôn tự ý thức phải nỗ lực 100%. Thường ngày, Thuận làm việc liên tục từ 8h sáng. Sau 13h30, 9X tranh thủ ăn bữa trưa nhẹ nhàng rồi lại đi dạy. Chỉ đến tối về, Thuận mới bắt đầu nấu và ăn bữa chính trong ngày.

“Em thường thức tới 1-2h sáng để nhận xét, trả bài cho học viên. Nhiều hôm em đi ngủ cũng mơ thấy đang dạy nhảy Zumba, nhảy trong mơ mệt lắm luôn”, Thuận cười nói.

Những biểu cảm đáng yêu của Thuận Zilo luôn được các học viên và fan nữ "mê tít"

Thuận Zilo tự mình biên đạo các bài nhảy sử dụng kỹ thuật Zumba dựa trên nền các bản nhạc Việt quen thuộc. Có nhiều bản nhạc Zilo phải bỏ tiền ra mua bản quyền và làm lại cho phù hợp với Zumba. Sau khi làm lại nhạc, biên đạo điệu nhảy xong, 9X sẵn sàng chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người sử dụng miễn phí.

Clip hướng dẫn bài nhảy chào đón Tết 2024 của Thuận Zilo đang được cộng đồng mạng chia sẻ và đua nhau tập luyện

Bí mật của Thuận Zilo

VietNamNet là báo đầu tiên được Thuận Zilo tin tưởng chia sẻ những tâm sự thầm kín với độc giả.

Trên mạng xã hội, mọi người đều nhìn thấy Thuận Zilo tràn đầy năng lượng và lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng. Mỗi khi được nhảy múa, Thuận biến mình thành chú tắc kè hoa sặc sỡ đầy nhiệt huyết lan truyền tình yêu Zumba tới các học viên. Thế nhưng, ở ngoài đời, Thuận lại hoàn toàn khác. Một 9X trầm tính, giản dị, tình cảm và sống nội tâm.

Ban ngày, Thuận sôi động, hay cười và có phần "đanh đá" khi dạy nhảy. Đêm về, Thuận lại trầm tư một mình chìm vào thế giới riêng.

Ngoài năng khiếu nhảy múa, diễn hài... mỗi khi nhớ mẹ, 9X lại dâng trào cảm xúc và viết nên những bài thơ cảm động

“Những bài nhảy Zumba hot hit mang thương hiệu Thuận Zilo hầu hết được em sáng tác, biên đạo trong nhà tắm. Đó là nơi mang lại nhiều cảm hứng sáng tác nhất cho em”, Thuận thổ lộ.

9X có đam mê đặc biệt với quần áo, dễ bị thu hút bởi những món đồ có gam màu hồng "nam tính". Có những tối đi làm về, Thuận dành hàng tiếng đồng hồ thư giãn ngắm nhìn tủ quần áo của mình rồi lên ý tưởng phối đồ, thiết kế trang phục biểu diễn độc lạ.

Dự định sau này của Thuận là sẽ mua 1 chiếc ô tô để có thể đưa bố và gia đình đi du lịch, mua một căn nhà mặt đất và xây dựng trung tâm dạy nhảy mang thương hiệu Thuận Zilo.

Là con trai út trong gia đình, phải tự lập từ nhỏ, nên Thuận biết và thích nấu ăn. Và đặc biệt với Thuận, cơm là món không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. “Hiện tại em đang quá bận, không có thời gian để dành cho bản thân. Đang độc thân nên nếu ai nấu ăn ngon là em yêu liền”, Thuận cười nói.

Ảnh, clip: NVCC