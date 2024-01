Tọa lạc tại Asakusa, một khu vực yên tĩnh của Tokyo, Sushiya no Nohachi sẽ là điểm đến cho những ai muốn thưởng thức những miếng sushi nhỏ nhất, đáng yêu nhất trên thế giới.

Mỗi miếng chỉ được làm bằng một hạt gạo và một lát topping nhỏ được bọc trong miếng nori mỏng nhất. Tất cả đều là tác phẩm của Hironori Ikeno, chủ nhà hàng Sushiya no Nohachi và đồng thời cũng là người đã nảy ra ý tưởng này vào năm 2002 khi một khách hàng hỏi anh rằng anh có thể làm món sushi nhỏ đến mức nào.

Khi đó, Ikeno đã trả lời “nhỏ như hạt gạo” và tiếp tục chứng minh rằng mình không đùa. Qua nhiều năm, nhà hàng này đã trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài Nhật Bản nhờ làm ra những miếng sushi nhỏ nhất thế giới.

Mặc dù có kích thước siêu nhỏ nhưng việc làm ra chúng lại thực sự mất nhiều thời gian hơn so với việc làm những loại có kích thước thông thường vì độ chính xác và độ tập trung cần thiết để kết hợp các nguyên liệu nhỏ lại với nhau. Đó là một phần lý do tại sao Sushiya no Nohachi chỉ chuẩn bị những đĩa sushi nhỏ cho các thực khách vài lần một tuần và không quá năm lần một ngày, mặc dù đôi khi họ có ngoại lệ đối với du khách nước ngoài đến quán chỉ để trải nghiệm loại sushi nhỏ nhất thế giới.

Hironori Ikeno nói với Play Tokyo: “Tôi có một khách hàng từ Thụy Điển đến chỉ để xem món sushi nhỏ của tôi và khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy nó, cô ấy đã khóc vì sung sướng theo đúng nghĩa đen”.

Điều thú vị là thực khách không thể gọi riêng phần sushi siêu nhỏ này ở Sushiya no Nohachi. Nó được phục vụ miễn phí theo kèm một đơn sushi cỡ thường, có giá khoảng 50 USD. Nhiều người cho rằng, những 'hạt gạo' sushi chính là 'chiêu thức' quảng cáo vô cùng hiệu quả của nhà hàng Sushiya no Nohachi.

Tổng hợp