Công an tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức giả mạo nhân viên điện lực gọi hỗ trợ cập nhật thông tin.

Theo đó, cách đây vài ngày, anh N. (48 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng điện lực Cai Lậy, yêu cầu anh bổ sung “thông tin căn cước công dân đăng ký dịch vụ điện lực”.

Trong lúc nói chuyện, đối tượng đề nghị anh N. kết bạn Zalo để hướng dẫn.

Sau đó, đối tượng gửi cho anh đường link để cập nhật thông tin cá nhân. Đối tượng yêu cầu anh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng (quét mã QR) để đóng phí hồ sơ. Sau đó, bọn chúng yêu cầu người đàn ông quê Tiền Giang xác thực khuôn mặt để hoàn tất cập nhật thông tin.

Thực hiện xong, anh N. tá hỏa phát hiện 656 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình bị chiếm đoạt nên đến công an trình báo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, người dân không truy cập vào đường link do đối tượng lạ gửi đến hoặc mã QR chứa link lạ.

Cẩn trọng khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ những người không quen biết. Cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu cập nhật thông tin CCCD, khai báo thuế điện tử, đăng ký kinh doanh online, cập nhật thông tin điện lực…. vì cơ quan chức năng không hỗ trợ cập nhật thông tin qua điện thoại.

Không thực hiện xác thực khuôn mặt khi sử dụng các ứng dụng mà mình không biết rõ hoặc nghi ngờ giả mạo.

Không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội ở chế độ công khai, không đăng hình thẻ căn cước, bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe… hoặc các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ lừa đảo cần báo ngay cho Phòng An ninh mạng hoặc công an xã, phường, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn.