Ngày 5/6, ông Trần Công Dũng, Trưởng công an huyện Than Uyên cho biết, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 2023, từ ngày 1- 3/6, các đơn vị thuộc Công an huyện triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phối hợp bắt giữ 9 vụ, 10 đối tượng phạm tội về ma túy.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Than Uyên phá thành công 94 vụ, bắt giữ 116 đối tượng phạm tội về ma túy. Từ đó, lập 30 hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân huyện ra quyết định đưa người đi cai nghiện bắt buộc.

Đối tượng Lù Thị Pàng (bên trái) cùng mẹ chồng là Giàng Thị Nú bị bắt giữ về hành vi mua bán ma túy. Ảnh: CACC

Công an huyện Than Uyên đang là đơn vị dẫn dầu về thành tích đấu tranh chống tội phạm, dẫn đầu về bắt giữ số vụ ma túy của Công an tỉnh Lai Châu.

Ông Trần Công Dũng cho biết: Than Uyên là huyện cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, được coi là địa bàn thuận lợi để các đối tượng lợi dụng tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy.

Trưởng Công an huyện Than Uyên Trần Công Dũng (người đứng phát biểu) tại cuộc họp về an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.U

Để bắt được nhiều vụ ma túy với cả trăm đối tượng, Công an huyện Than Uyên chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nắm tình hình, đánh giá, dự báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa. Đồng thời triển khai sáng kiến thành lập các cụm thi đua Công an các xã.

Ngoài việc xác lập các chuyên án, bắt giữ các đối tượng, Công an huyện Than Uyên thực hiện việc quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng ma túy trên địa bàn, phát động phong trào tố giác tội phạm trong nhân dân.