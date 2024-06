Một nghiên cứu của tổ chức Recurrent mới đây cho biết, xe điện có thể bị giảm phạm vi hoạt động liên tục tới 31% so với mức độ thông thường trong điều kiện thời tiết quá oi bức. Đây là một tình trạng gây ra nhiều phiền toái với các chủ xe điện, đặc biệt là xe điện hoạt động tại những quốc gia có khi hậu nhiệt đới như Việt Nam vào mùa hè này.

Theo Insideev, khi nhiệt độ tăng cao, khả năng hoạt động liên tục của xe điện bị giảm mạnh do xe cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để làm mát khoang nội thất đang rất nóng. Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, sự sụt giảm phạm vi hoạt động của xe càng trầm trọng hơn.

Dựa trên số liệu thực tế mà Recurrent thu thập, phạm vi hoạt động của xe điện không bị ảnh hưởng ở nhiệt độ 24 độ C; sẽ mất 2,8% nếu nhiệt độ đạt 27 độ C; mất 3,5% nếu nhiệt độ đạt 29 độ C; mất 5% nếu nhiệt độ đạt 32 độ C. Kể từ khi nhiệt độ ngoài trời đạt 35 độ C, tầm hoạt động của xe sẽ bị ảnh hưởng tới 15% và nghiêm trọng nhất, là khi nhiệt độ cao trên 38 độ C thì phạm vi hoạt động sẽ ảnh hưởng tới 31%.

Vậy, giải pháp nào để có thể khắc phục hoặc làm hạn chế tổn thất năng lượng dẫn tới ảnh hưởng tới phạm vi hoạt động liên tục của xe điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay?

Thời tiết quá nóng bức có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới phạm vi hoạt động liên tục của xe điện.

Đầu tiên, giải pháp tốt nhất để giữ cho phạm vi hoạt động luôn tối ưu, đó là luôn cắm sạc pin vào bộ sạc tại nhà và làm mát khoang carbin xe trước khi khởi hành. Bằng việc làm mát khoang nội thất, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong xe và nhiệt độ bên ngoài sẽ được giảm bớt, tạo ra sự mát mẻ và giảm bớt sức nóng của pin khi bắt đầu khởi hành xe.

Recurrent lý giải, hệ thống điều hòa trên xe điện hiện đại có thể sử dụng từ 3 – 5 kW điện cho thời gian làm mát ban đầu và sau đó giảm xuống tiêu thụ khoảng 1 kW để duy trì nhiệt độ đã thích hợp. Vì vậy, khi bật điều hòa làm mát trong lúc đang cắm sạc, điều hòa sẽ tiêu thụ điện trực tiếp từ nguồn điện được nạp thay vì tiêu thụ từ pin, và sau khi duy trì nhiệt độ phù hợp, sẽ chuyển sang trạng thái tiết kiệm điện, từ đó giảm bớt sự lãng phí điện để làm mát khoang xe.

Đối với một số loại xe điện khác nhau, mức độ tác động của nhiệt độ cũng có sự khác biệt. Ví dụ như, mẫu xe điện Chevrolet Bolt EV đã mất đi khoảng 5 – 8% phạm vi hoạt động được hãng công bố trong điều kiện thời tiết 15,5 cho tới 35 độ C.

Trong điều kiện nhiệt độ từ 15,5 đến 35 độ C tương tự, mẫu Hyundai Kona EV lại hoạt động vô cùng hiệu quả khi có thể hoạt động xa hơn từ 22 – 30% so với phạm vi được hãng công bố.

Dẫu vậy, khi hoạt động ở nhiệt độ 15,5 độ C, Ford Mustang Mach E lại giảm khoảng 7% phạm vi hoạt động của mình và hoạt động bình thường ở tầm nhiệt độ 27 – 35 độ C.

Theo Insideev

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!