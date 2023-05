Chia sẻ về bí quyết lãnh đạo, chị Diệu Thu nhấn mạnh điều quan trọng mà chị đặt lên hàng đầu về nghệ thuật lãnh đạo chính là phải thu phục nhân tâm, giữ chân người tài.

CEO Diệu Thu. Ảnh: GEIN Academy

Hiểu phải đủ sâu - đã làm lãnh đạo phải hiểu con người

Theo chị Diệu Thu, ngay từ khi bước chân vào làm kinh doanh, hình mẫu một nhà lãnh đạo chị luôn hướng đến chính là TS. John C.Maxwell - diễn giả hàng đầu thế giới đào tạo về lãnh đạo. Sau những cơ hội làm việc và hợp tác cùng TS. John C.Maxwell cũng như nhiều nhà đào tạo quốc tế, chị Diệu Thu đều tự đúc rút cho mình những vấn đề sâu xa trong phát triển con người.

CEO Diệu Thu cùng đội ngũ lãnh đạo của GEIN Academy trong lễ kỷ niệm thành lập 3 năm. Ảnh: GEIN Academy

Theo quan điểm của chị Diệu Thu, một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật lãnh đạo là “Hiểu mình để sửa mình, hiểu người để thương người”.

“Điều này không có nghĩa rằng các nhà lãnh đạo phải đồng ý với tất cả các quan điểm của nhân viên, mà là sẵn sàng hiểu và nhận thức sâu sắc về mọi vấn đề. Chính những hiểu biết này đã giúp tôi trong quá trình xây dựng và phát triển GEIN Academy”, chị Diệu Thu cho hay.

CEO Diệu Thu trao đổi cùng TS. John C. Maxwell trước chương trình “Thiết kế cuộc đời ngoại hạng” của GEIN Academy. Ảnh: GEIN Academy

Uy phải đủ mạnh - Lãnh đạo có thể nói ít nhưng nói là phải uy

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng đội ngũ nhân lực, chị Thu cho biết, “uy” là yếu tố cần thiết của người làm lãnh đạo. Nhưng sức mạnh của quyền uy không chỉ do tổ chức mà còn là sức mạnh của người nắm giữ quyền lực. Đó là trí tuệ, bản lĩnh, là năng lực thực tế, là khả năng giải quyết công việc cả ở tầm chiến lược và những công việc thường ngày.

Chị Diệu Thu cho biết, tại GEIN Academy, có nhiều công cụ hỗ trợ để các nhà lãnh đạo hiểu đúng và sâu sắc về từng nhân sự như MBTI (Trắc nghiệm tính cách), DISC (Công cụ tự đánh giá hành vi), NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy), Map For Success (Bản đồ thành công), ...

Đây cũng là lý do chị cùng 2 Co-Founder của GEIN Academy tham gia các khóa học đào tạo về lãnh đạo tại Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Úc…

CEO Diệu Thu trong khóa học “NLP Practitioner Certification Training” tại Úc vào tháng 3/2023. Ảnh: GEIN Academy

Tín phải đủ tin

CEO Diệu Thu nhấn mạnh, “Chữ “tín” trong tôn chỉ kinh doanh của chị không chỉ là giữ chữ tín với nhân viên của mình. Mà “tín” ở đây còn là việc “tin mình” và “tin người”. Nếu làm lãnh đạo mà không tự tin sẽ không có ai tin bạn, kể cả những nhân sự trung thành nhất, đó là quy luật”.

“Không nhà lãnh đạo nào thiếu tự tin lại có thể lãnh đạo người khác thành công, không nhân viên nào lại đi theo một người mà họ không tin tưởng hoặc không tin tưởng họ! Hãy tin tưởng nhân viên, bạn sẽ nhận lại sự tín nhiệm từ họ. Trong quản trị nhân sự có một câu nói tôi thích nhất đó là: “Làm đúng ngay từ đầu” (Doing things right at first time). Vì vậy, hễ nghi thì không dụng; mà đã dụng thì phải đặt trọn lòng tin. Phép dụng nhân chính là ở chỗ đó!”, CEO Diệu Thu nói thêm.

Hồng Nhung