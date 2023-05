Ngày 30/5, tờ Allkpop đưa tin 2 ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc Bi Rain và Kim Tae Hee đang trả khoảng 3,5 tỷ đồng hàng tháng vì không thể bán được nhà.

Trước đó, cặp đôi mua tòa nhà ở quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào tháng 6/2021 với giá 92 tỷ won (khoảng hơn 1.600 tỷ đồng). 1 năm sau, cả 2 rao bán tòa nhà với mức giá 140 tỷ won (gần 2.500 tỷ đồng).

Theo các chuyên gia bất động sản, mặc dù tòa nhà này có vị trí đắc địa ở Seoul nhưng mức giá giao bán 140 tỷ won là không phù hợp. Hiện, tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà chưa có khách thuê. Do đó, mỗi tháng cặp đôi mất khoảng 200 triệu won (khoảng 3,5 tỷ đồng) tiền vay lãi để mua căn nhà thời điểm đó. Trước những đồn đoán trên, hiện cả hai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee được biết tới là đại gia bất động sản của làng giải trí Hàn. Cặp đôi sở hữu nhiều bất động sản có giá trị như căn nhà 11,1 triệu USD (khoảng 255 tỷ đồng) và tòa nhà giá 22,2 triệu USD (khoảng 511 tỷ đồng). Cả hai đều tọa lạc ở khu Cheongdamdong cao cấp tại Seoul, Hàn Quốc.

Kim Tae Hee và Bi Rain kết hôn năm 2017 và có với nhau 2 con gái. Cặp đôi quyền lực làng giải trí khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có, hạnh phúc và viên mãn.

Bi Rain sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí khi mới 16 tuổi với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Fanclub nhưng không thành công. Đến năm 2002, anh trở lại làng nhạc bằng album solo đầu tay Bad Guy và từng bước chạm đến đỉnh cao với loạt hit How to avoid the sun, It's Raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang… cùng loạt chuyến lưu diễn quốc tế.

Kim Tae Hee được mệnh danh là "nữ thần" tại Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp hoàn hảo, học thức cao, gia thế tốt và cuộc sống không có scandal. Vì thế, khi Bi Rain kết hôn với Kim Tae Hee, anh có biệt danh là "tên trộm quốc dân".

