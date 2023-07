Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu tham dự kỳ họp;

- Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể đồng bào và cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Kính thưa các vị khách quý;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu thu hẹp,… đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự điều hành tập trung, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực: Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ (xếp thứ 9/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 2/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,91% (riêng công nghiệp tăng 3,49%); dịch vụ tăng 7,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,75%. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, dự báo 6 tháng còn lại của năm 2023, tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những biến động về giá cả, thị trường xuất khẩu,... sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống và thu nhập của người dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi Hội đồng nhân dân tỉnh phải có những quyết sách phù hợp, đúng đắn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp!

Theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét:

Một là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm; xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp theo luật định; xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B; cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định; chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Bình Định đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia và quốc tế; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025; chủ trương thành lập thị trấn Mỹ Chánh thuộc huyện Phù Mỹ; Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, thị trấn Cát Tiến - huyện Phù Cát và một số nội dung quan trọng khác.

Hai là: Nghe và thảo luận báo cáo của các ngành Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; nghe Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghe và xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2025; giải trình về nguồn thu từ tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 và Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Thông báo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2022,...

Ba là: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh trên một số lĩnh vực mà các cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm và việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ tư là: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Với khối lượng tài liệu trình kỳ họp khá lớn, nhiều nội dung quan trọng (gồm 85 báo cáo, 45 tờ trình, 50 dự thảo Nghị quyết) nhưng thời gian kỳ họp chỉ diễn ra trong 03 ngày. Do đó, nhằm dành thời gian cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, chất vấn; tại kỳ họp, thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ trình bày thuyết trình những nội dung cơ bản của các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Để hoàn thành nội dung chương trình đề ra và đạt kết quả tốt nhất, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận từng nội dung trình kỳ họp; chất vấn đúng trọng tâm; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đúng quy định của pháp luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Kính chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!