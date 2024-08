Ngày 25/8, Công an huyện Ea Kar cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (35 tuổi, trú tại xã Cư Ni) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "Giết người".

Hoàng bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Hoàng và bà C. (41 tuổi, trú cùng xã) có quan hệ họ hàng. Thời gian gần đây, Hoàng có phát sinh tình cảm yêu đương với bà C. nhưng bị người này từ chối.

Khoảng 20h ngày 24/8, Hoàng đi chơi về thì thấy bà C. đang ở nhà của một người dân gần đó. Lúc này, Hoàng ghen tuông vì nghĩ bà C. đã có tình cảm với người đàn ông khác. Hoàng đã chặn đường, chửi bới bà C.

Sau đó, Hoàng dùng dao chém bà C. Bà này bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo, chém tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hoàng cất giấu hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ea Kar đã tổ chức truy xét đối tượng. Sau gần 2 giờ khoanh vùng, lần theo dấu vết, lực lượng công an đã bắt được Hoàng khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, cách hiện trường gần 2km.