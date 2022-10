Nam nhân viên đập búa vào đầu con gái chủ quán vì bị từ chối tình cảm

Xác nhận với VietNamNet vào hôm nay (27/10), đại diện UBND phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày tại quán bia L.C. (địa chỉ tổ 1, khu 5B, phường Cẩm Thịnh), đây cũng là nhà riêng của nạn nhân.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ việc là P.V.T. (SN 1994, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa), nhân viên quay vịt của quán bia L.C. nhiều năm nay. Sau thời gian dài làm việc, T. nảy sinh tình cảm với chị B.T.L.C. (SN 1996, con gái chủ quán bia L.C) nhưng bị chị C. từ chối.

Bực tức vì chuyện này, vào thời điểm trên, T. leo lên tầng 2 với mục đích lẻn vào phòng chị C. Khi thấy ngoài cửa phòng có chiếc búa, T. đem theo rồi đập vào đầu chị C.

Chị C. hô hoán để cầu cứu, người nhà ập xuống bắt giữ T. rồi giao cho cơ quan công an. Chị C. được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng vỡ hộp sọ, máu chảy đầm đìa. Rất may chị C. đã được cứu chữa qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.