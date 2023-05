Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm Khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội, chia sẻ cách đây không lâu anh tiếp nhận một phụ nữ đến khám vì thường xuyên bị viêm âm đạo. Điều đặc biệt, chị đưa cả chồng tới khám vì nghi ngờ anh có quan hệ ngoài luồng nên “rước” bệnh về cho vợ.

Tuy nhiên, trò chuyện với bác sĩ, anh cho biết từ rất lâu có một lần đã đi “giải đen” bên ngoài, nhiễm bệnh lây qua đường tình dục và lây cho vợ. Tuy nhiên, sau lần đó, anh không bao giờ có quan hệ với người thứ 3.

Khám cho nữ bệnh nhân, bác sĩ Cường nhận thấy người vợ đã sinh con 3 lần, đẻ thường. Ống âm đạo bị giãn rất rộng. Đây là nguyên nhân khiến hệ vi khuẩn có lợi trong âm đạo ít hoạt động và người bệnh dễ viêm nhiễm hơn. Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân có thể phẫu thuật thu hẹp lại âm đạo, giảm tình trạng viêm nhiễm.

Bác sĩ Cường phẫu thuật thu hẹp vùng kín cho nữ khách hàng. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Cường, nhiều phụ nữ sau sinh thường cảm thấy “cửa mình” rộng ra, cảm nhận này càng rõ ràng hơn khi sinh bé thứ hai, ba. Điều này diễn ra một cách tự nhiên, giống như bụng bị sổ, chùng do mang thai quá to. Cơ thể có tính đàn hồi sau khi giãn ra thì có co lại nhưng việc co lại không thể như lúc ban đầu và ống âm đạo trải qua cuộc sinh nở cũng như vậy.

Phụ nữ sinh thường 2 lần có thể bị biến đổi cấu trúc giải phẫu, tổn thương nhiều hơn nên dễ xảy ra các bất ổn trong quan hệ vợ chồng. Các dấu hiệu như són tiểu, tức nặng ở vùng sinh sản, khi quan hệ tình dục có thể phát ra các tiếng “lạ” khiến chị em mất tự tin… Khi đó, chị em có thể đi tái tạo, phục hồi và làm đẹp vùng kín để tái tạo lại chức năng cơ quan sinh sản.

Khi chỉnh sửa vùng bên ngoài, bác sĩ phải đo theo tỷ lệ “vàng” phù hợp từng người để có sự cân đối. Việc phục hồi diễn ra trong khoảng 2 tháng.

Hiện nay, nhiều spa, thẩm mỹ viện cũng quảng cáo thực hiện phẫu thuật vùng kín. Tuy nhiên, bác sĩ Cường khuyến cáo theo quy định của Bộ Y tế những cơ sở này không được thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật gây tê màng cứng. Do đó, phụ nữ có nhu cầu cần tìm tới các cơ sở chuyên khoa sản phụ để được tư vấn tránh biến chứng.