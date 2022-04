Sáng nay 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), hàng vạn người dân từ khắp nơi tìm đến Đền Hùng để tưởng niệm các vua Hùng. Khoảng 8h, Ban tổ chức cho phép người dân lên Đền để đi lễ, dâng hương. Thời điểm trên, biển người tập trung trước hàng rào tràn lên khu vực cổng đền.

Cảnh sát phối hợp với đoàn thanh niên thiết lập các hàng rào mềm, phân luồng cho người dân đi lên khu vực Đền Thượng. Khoảng 30 phút sau khi mở cửa, ban tổ chức thông báo các lối đi lên Đền Hùng đang trong tình trạng quá tải. Đồng thời, yêu cầu người dân di chuyển chậm để tránh ùn tắc cục bộ.

Hàng vạn người đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ mùng 10/3 Âm lịch

Từ khu vực sân trung tâm lễ hội đến cổng vào Đền Hùng, lượng người đổ về ngày một đông gây áp lực không nhỏ lên lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Các gia đình có cháu nhỏ đi lên Đền được ban tổ chức ưu tiên mở hàng rào mềm.

Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang thông tin, trong sáng nay ước tính có hơn 200.000 lượt du khách đến Đền Hùng trong ngày chính Giỗ.

“Con số này vượt xa so với dự kiến của chúng tôi trước đó. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh, phân luồng cho người dân lên Đền vẫn được triển khai an toàn”, ông Giang nói.

Có khoảng 300 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ phân luồng người dân lên dâng hương Đền Hùng

Một cháu nhỏ được ưu tiên mở hàng rào mềm vào cổng Đền

Cảnh sát thông báo các khu vực lên Đền đang quá tải, khuyến cáo người dân di chuyển chậm, không chen lấn, xô đẩy

Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên lên Đền Hùng

Hàng rào mềm được thiết lập giúp tránh ùn tắc tại các lối lên Đền Hùng

Có thời điểm lối lên Đền Hùng ùn tắc cục bộ

Người dân ngồi nghỉ ở các bãi cỏ

Đoàn Bổng