Tập 11 Biệt dược đen lên sóng tối nay, 26/9, ông Phi (Vĩnh Xương) - bố Long (Bình An) khuyên con trai trước hết phải buông bỏ Cityboy để cho người khác kiếm chác vì Long đã kiếm đủ. "Muốn lớn lên phải biết nghĩ sâu", ông Phi nói. Long đáp: "Nhưng con nghĩ khác bố. Bố đừng khinh thường Cityboy. Rồi một ngày nào đó nó sẽ trở thành phao cứu sinh".

Ở diễn biến khác, công an tổ chức vây bắt quản lý Bình, dùng shipper làm mồi nhử nhưng đã có 'bên thứ 3' đánh động cho Bình, đó là người của công ty môi trường Việt An Xanh. Tuấn (Huỳnh Anh) cố gắng nhớ lại và liên kết những chi tiết đáng ngờ về Việt An Xanh cùng thông tin điều tra mà Cảnh (Long Hoàng) cung cấp nhận định ông Phi là người đứng đằng sau mọi việc.

Ông Phi được mời lên cơ quan điều tra làm việc và người khai thác thông tin chính là đội trưởng đội điều tra ma túy (Ngọc Quỳnh). Bình bị sát hại và cuộc gọi cuối cùng từ điện thoại của Bình chính là tới số của ông Phi. Tuy nhiên bố Long cãi, cho rằng việc Bình lưu số điện thoại của mình trong máy không chứng minh được điều gì.

Long có nghe lời bố? Công an có khai thác được điều gì từ ông Phi? Chi tiết tập 11 Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 hôm nay trên VTV3.