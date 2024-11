Trải nghiệm không gian đơn lập ở biệt thự song lập

Bộ sưu tập biệt thự song lập Eurowindow Twin Park “siêu giới hạn” - chỉ 96 căn độc bản trên tổng số 371 căn thấp tầng. Sự khan hiếm này tạo nên sức hút đặc biệt, mang đến cơ hội an cư đẳng cấp chỉ dành cho những chủ nhân tinh hoa.

Ngoài ra, sức hút đặc biệt của dòng sản phẩm này chính là không gian sống rộng rãi và thoáng đãng sánh ngang biệt thự đơn lập.

Mỗi căn biệt thự song lập Eurowindow Twin Parks được thiết kế tinh tế, khéo léo tối ưu hóa công năng, mang đến không gian sinh hoạt thoải mái, tiện nghi, lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ cùng chung sống.

Không gian sống tại biệt thự song lập Eurowindow Twin Park. Ảnh: Eurowindow Holding

Không gian tối ưu còn thể hiện ở sự liền mạch giữa phòng khách, phòng bếp, phòng ăn được bố trí trên cùng một mặt sàn, tạo cảm giác thoáng đãng và kết nối. Tại tầng 2 và 3, mỗi tầng có diện tích tương đương một căn hộ 3 phòng ngủ rộng hơn 100m2. Mỗi căn phòng đều được thiết kế tinh tế với ban công riêng hoặc cửa sổ kính rộng mở, đón trọn ánh rực rỡ và làn gió mát lành quanh năm. Tầng tum là không gian đa năng, có thể sử dụng làm phòng thờ, phòng giải trí, sân phơi hoặc khu vườn thư giãn, uống trà trên cao. Mỗi căn biệt thự song lập Eurowindow Twin Parks thực sự là một "tổ ấm" lý tưởng, nơi các thế hệ có thể cùng chung sống, gắn kết yêu thương mà vẫn đảm bảo không gian riêng tư cho mỗi cá nhân.

Đắm chìm cuộc sống thượng lưu với tầm nhìn triệu đô và tiện ích đỉnh cao

Sống trong biệt thư song lập tại Eurowindow Twin Parks, mỗi ngày đều là một trải nghiệm thư giãn, tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với tầm nhìn "triệu đô" hiếm có. Từ biệt thự Eurowindow Twin Parks, gia chủ có thể phóng tầm mắt ra khu vườn nội khu xanh mát với những tán cây rợp bóng và sắc hoa ngập tràn. Không chỉ vậy, con đường rộng rãi trước nhà cùng vỉa hè rộng đến 20m càng mở rộng không gian sống, mang đến cảm giác thư thái gần gũi với thiên nhiên. Tại đây, cư dân được đắm mình trong sắc xanh của ba khu vườn chủ đề An Viên, Lam Viên, Long Viên với những thảm cỏ mướt mắt, bóng cây xanh mát trải dài, tạo nên không gian yên bình. Được ôm trọn bởi công viên Gia Lâm rộng 31ha, cư dân của Eurowindow Twin Park được tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu.

Ảnh: Eurowindow Holding

Tại Eurowindow Twin Parks, mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu "đỉnh cao", được thiết kế tỉ mỉ để nâng tầm chất lượng cuộc sống gia chủ. Thức giấc trong không gian xanh mát của ba khu vườn chủ đề An Viên, Lam Viên và Long Viên, cư dân sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực tràn đầy. Bể bơi ngoài trời hiện đại không chỉ là nơi giải nhiệt mùa hè oi bức mà còn là không gian lý tưởng để rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, sân chơi thể thao đa năng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu vận động, giao lưu, kết nối cộng đồng. Các cư dân nhí sẽ được thỏa sức vui chơi, khám phá và phát triển toàn diện trong khu vui chơi được thiết kế an toàn, khoa học.

Tại Eurowindow Twin Parks, hệ thống an ninh đa lớp 24/7 cùng hệ cửa hộp kính Eurowindow cao cấp mang đến sự an tâm và không gian sống yên tĩnh. Eurowindow Twin Parks sở hữu tòa nhà để xe 3 tầng hiện đại rộng 3.000m2, thiết kế thông minh, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho "xế yêu". Điểm cộng "hiếm có khó tìm" này nâng tầm chất lượng sống, xua tan nỗi lo khan hiếm chỗ đỗ xe thường gặp ở các khu đô thị.

Ảnh: Eurowindow Holding

Cơ hội "vàng" sở hữu biệt thự song lập phiên bản giới hạn

Chủ đầu tư Eurowindow Twin Parks đang triển khai chương trình bán hàng với những ưu đãi cực hấp dẫn, mang đến cơ hội sở hữu biệt thự trong mơ cho khách hàng. Cụ thể, khi mua biệt thự tại đây, khách hàng sẽ có cơ hội cực cao trúng thưởng xe sang Mercedes-Benz E200 Exclusive trị giá 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tặng chiết khấu lên đến 9% cho những khách hàng thanh toán sớm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn hỗ trợ vay vốn lên đến 65% giá trị biệt thự với thời gian ân hạn nợ gốc 24 tháng, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng còn được tặng gói hoàn thiện nội thất với chiết khấu 2% giá trị biệt thự, mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho khách hàng. Đặc biệt, cư dân sẽ được tận hưởng dịch vụ quản lý vận hành miễn phí trong 36 tháng bởi CBRE- đơn vị quản lý bất động sản quốc tế uy tín.

Với những chính sách ưu đãi hấp dẫn này, Eurowindow Twin Parks thực sự là cơ hội “vàng” cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp và tiện nghi. Đây là lời khẳng định cam kết mạnh mẽ từ chủ đầu tư về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mang đến sự an tâm cho cư dân.

Sở hữu những ưu thế vượt trội cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, biệt thự song lập phiên bản giới hạn tại Eurowindow Twin Parks mở ra cơ hội vàng hiếm có cho những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp và đầu tư sinh lời hiệu quả.

Phương Dung