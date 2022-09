Biểu tình lớn lan khắp Iran, Tổng thống cảnh báo mạnh tay

Theo hãng tin Reuters và truyền hình quốc gia Iran, ít nhất 41 người thiệt mạng khi bất ổn nổ ra trong suốt một tuần qua. Trong số này có 35 người thiệt mạng do đụng độ với lực lượng an ninh, 5 nhân viên an ninh cũng thiệt mạng khi đang cố dập tắt sự phẫn nộ của người biểu tình, các quan chức Iran cho biết. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho hay, số người chết ít nhất là 50 và có khả năng còn cao hơn.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở hầu hết 31 tỉnh cũng như các trung tâm đô thị của Iran. Truyền hình Iran dẫn lời Tổng thống Raisi cho biết hôm qua (24/9) như sau: "Iran sẽ giải quyết dứt khoát với những đối tượng chống đối an ninh và sự yên bình của đất nước". Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa biểu tình và gây rối an ninh, trật tự công cộng và gọi những gì đang diễn ra là bạo loạn.

Biểu tình bùng phát ở phía tây bắc Iran cách đây hơn một tuần, tại tang lễ của Mahsa Amini, 21 tuổi, người Kurd. Cô này đã thiệt mạng sau khi rơi vào tình trạng hôn mê, tiếp sau khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ ở Tehran vì đội khăn trùm đầu không thích hợp.

Cái chết của Amini đã làm dấy lên sự tức giận về hàng loạt vấn đề, gồm cả hạn chế quyền tự do cá nhân ở Iran, các quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ và nền kinh tế đang oằn mình với các lệnh trừng phạt.

Phụ nữ giữ vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình, họ vẫy và đốt mạng che mặt, một số người còn công khai cắt tóc. Các cuộc biểu tình đang diễn ra là lớn nhất tại Iran kể từ cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu năm 2019.

Người biểu tình giương cao ảnh của Mahsa Amini. Ảnh: NDTV

Ảnh: NDTV

Biểu tình lan rộng ở Iran. Ảnh: Guardian

Ảnh: Reuters