Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Sở cảnh sát Seoul triệu tập nữ ca sĩ Hwasa do những tố cáo liên quan đến vũ đạo gây tranh cãi hồi đầu tháng 5 tại chương trình Dancing Queens on the Road ở Đại học Sungkyunkwan.

Cuộc triệu tập của cảnh sát diễn ra vào cuối tháng 8 nhưng tới nay, truyền thông Hàn Quốc mới đưa tin.

Màn trình diễn gây tranh cãi của Hwasa.

Cảnh sát cho biết: “Chúng tôi lần lượt triệu tập người tố cáo và ca sĩ Hwasa để thẩm vấn. Hiện, chúng tôi đang thu thập các thông tin liên quan từ công ty quản lý của Hwasa và các nguồn khác để xem xét màn trình diễn gây tranh cãi này có đáng bị xử phạt hay không”.

Theo pháp luật Hàn Quốc, việc trình diễn không đứng đắn trước một số lượng người xem nhất định có thể bị coi là hành vi tục tĩu nơi công cộng. Nếu bị kết tội, Hwasa có thể phải đối mặt với án tù lên tới 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu won (90 triệu đồng).

Hwasa thường xuyên biểu diễn với phong cách gợi cảm, sexy.

Khi thể hiện ca khúc Don’t give tại lễ hội của Đại học Sungkyunkwan hồi tháng 5, Hwasa đã liếm ngón tay và chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hành động này bị nhiều khán giả chỉ trích.

Thậm chí, Hiệp hội phụ huynh bảo vệ nhân quyền của học sinh Hàn Quốc đệ đơn khiếu nại nữ ca sĩ vì hành vi tục tĩu. “Động tác của Hwasa gợi lên hành vi tình dục trụy lạc, khiến người xem xấu hổ. Nó không thể được gọi là nghệ thuật trình diễn và không phù hợp khi diễn tại các trường học”, hội phụ huynh viết trong đơn.

Hwasa khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách hiện tại.

Cách đây ít ngày, Hwasa lên tiếng chia sẻ về scandal. Cô tiết lộ đã khóc rất nhiều sau khi nhận các ý kiến chỉ trích và mắng chửi thậm tệ. Tuy nhiên, cô sẽ theo đuổi phong cách nghệ thuật hiện tại.

Hwasa sinh năm 1995, là thành viên của nhóm nhạc nữ MAMAMOO. Bên cạnh hoạt động nhóm, cô là ca sĩ solo thành công với nhiều bản hit như TWIT hay Maria. Cô được yêu thích nhờ phong cách táo bạo và được xem là một trong những "biểu tượng sexy" của làng giải trí Hàn Quốc. Thế nhưng, hình tượng này cũng khiến Hwasa bị nhiều người chỉ trích.

Một trong những bản hit của Hwasa:

Hà Vy