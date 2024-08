- Kính thưa Đồng chí Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông!

- Kính thưa Tiến sỹ Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia!

- Kính thưa Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT!

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

- Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể hội nghị!

Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị Chiến lược phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng tại Bình Định. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng Đồng chí Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tiến sỹ Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia; Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các vị lãnh đạo Tập đoàn FPT; các chuyên gia, các doanh nghiệp cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu tham dự Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và 170 điểm cầu ở ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh. Kính chúc quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng không còn là những từ khóa mới mẻ mà đã trở thành những yếu tố then chốt, quyết định thành bại của nhiều quốc gia trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra mục tiêu phát triển tỉnh Bình Định trở thành một trung tâm kinh tế mạnh, bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo​; đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Việc phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này, góp phần xây dựng tỉnh Bình Định trở thành trung tâm công nghệ cao của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội đột phá trong mọi lĩnh vực. Bình Định đã bắt đầu nghiên cứu để áp dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, trong y tế, nông nghiệp công nghệ cao… Những ứng dụng này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn mang lại những giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành động lực chính cho sự phát triển, cần phải xây dựng một hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ, bao gồm việc đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số hiện đại, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Đối với công nghiệp bán dẫn, thế giới đã xác định đây là một trong những ngành công nghiệp cốt lõi của thế kỷ 21; sản phẩm bán dẫn không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các thiết bị điện tử hiện đại mà còn là nền tảng của mọi tiến bộ công nghệ. Đối với Bình Định, phát triển công nghiệp bán dẫn không chỉ là cơ hội để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn giúp nâng cao vị thế công nghệ của tỉnh; việc này đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược dài hạn, sự đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng công nghệ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, phát triển công nghệ phải kể đến an ninh mạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, việc bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Bình Định đã triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng lực an ninh mạng, tuy nhiên, để đối phó với những thách thức ngày càng gia tăng, cần hợp tác chặt chẽ hơn với các chuyên gia và tổ chức quốc tế để cập nhật các giải pháp và công nghệ tiên tiến nhất. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn thông tin mà còn giúp Bình Định tạo ra một môi trường số an toàn, đáng tin cậy, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Hội nghị hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, thảo luận về những thách thức đang phải đối mặt và quan trọng nhất là định hướng cho tương lai, xác định được những việc cần làm để phát triển. Tôi mong rằng qua những phiên thảo luận và trao đổi, chúng ta sẽ có được những giải pháp và chiến lược cụ thể để thúc đẩy trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những trụ cột chính của nền kinh tế, công nghiệp bán dẫn từng bước được hình thành và an ninh mạng, an toàn thông tin ngày càng vững chắc ở Bình Định, giúp tỉnh nhà không chỉ bắt kịp mà còn vươn lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và là một điểm sáng trong bản đồ công nghệ của Việt Nam.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng cảm ơn Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Tiến sỹ Trần Du Lịch, Ông Trương Gia Bình, các chuyên gia, các doanh nghiệp cùng toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị. Sự hiện diện và đóng góp ý kiến của các đại biểu, các đồng chí không chỉ giúp hội nghị thành công mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bình Định. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!