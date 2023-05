Xuân An Nhà báo

HĐND tỉnh Bình Dương sáng nay (18/5) đã tổ kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X để tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Tân chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc - Ảnh: X.A

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tầm Dương - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (xin nghỉ hưu trước tuổi) và Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - nguyên Giám đốc Công an tỉnh (được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Học viện An ninh nhân dân).

Bầu bổ sung ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh và bà Hà Thanh - Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1966, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ Cao cấp chính trị, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng. Ông Lộc hiện đang giữ các chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Trước đó, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương là ông Phạm Văn Chánh đã xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe. Việc ông Chánh xin nghỉ hưu khiến dư luận quan tâm do ông này chỉ 56 tuổi, còn gần một nhiệm kỳ trước khi hết tuổi công tác.

Cuối năm 2022, HĐND tỉnh Bình Dương đã họp, biểu quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND đối với ông Chánh.